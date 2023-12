Djeca

teškim i izazovnim

lakše prebrode

čitanja i pričanja priča

kognitivnom, emocionalnom, socijalnom i govornom razvoju

ozdravljujući potencijal

nasmijati, utješiti, umiriti dijete

energijom

bliskost

odnos povjerenja

pet knjiga

iscjeliteljskoj moći priča

Bajke i priče za laku noć: terapeutske priče za djecu

Susan Perrow

Pričanje priča - stvaranje priča: povratak izgubljenomu govoru

Vladimira Velički

Škrinjica s blagom za dječju dušu: igre, aktivnosti i bajke za zdravo i sretno odrastanje

Olge Huhlaev

Kako pričati priče djeci: i svima ostalima

Silke Rose West i Joseph Sarosy

7 putovanja: terapeutske priče za djecu

Petre Kapović Vidmar i Maura Lacovicha

Tekst: Jelena Jurić Palčok, mag. informatologije

se u odrastanju susreću sživotnim situacijama, a priče im mogu pomoći da ih. Samo petnaestak minutadjeci na dan, može pridonijeti njihovom. Priče su potrebne djeci i odraslima jer imaju, one mogu, a čitatelja i pripovjedača mogu ispunitinakon teškog dana. Odrasli koji pričaju i čitaju priče djeci, s njima izgrađuju, a tako razvijena emocionalna povezanost trajni je dar i doživotna uspomena za dijete. Terapeutske priče mogu djelovati ljekovito u specifičnim situacijama. One pomažu djetetu vratiti izgubljenu ravnotežu, tako da se ono identificira s pojedinim likom ili situacijom kako bi shvatilo sebe i dobilo primjer kako si može pomoći. Dragi čitatelji, u nastavku ćemo vam prikazatikoje govore o, a putokaz su roditeljima, pedagoškim djelatnicima i svima koji žele ovladati načinima i tehnikama pripovijedanja, terapeutska pripovjedačica, trenerica učitelja i edukatorica za roditelje, u svojoj knjizi nudi osamdeset priča, prilagođenih djeci od treće do osme godine, koje imaju moć u iscjeljenju problematičnog ponašanja. Priče su nastale kao rezultat višegodišnje prakse i iskustva nastalih stjecanjem na radionicama o pričanju priča. U knjizi se navode priče za zahtjevno ponašanje i priče namijenjene zahtjevnim situacijama koje pomažu kod uobičajenih problema u ponašanju, od neiskrenosti do lijenosti, zadirkivanja i nasilništva. Potom svakodnevnih situacija kao što su strahovi od odvajanja i noćnih mora kao i rivalstvo između braće i sestara itd. Pored navedenih priča, u ovoj su knjizi ponuđene upute za smišljanje vlastitih ozdravljujućih priča. Autorica napominje da priče nisu svemoćni lijek koji može popraviti svaku teškoću te da roditelji i odgojitelji mogu kreirati priče koje najbolje odgovaraju djetetovim individualnim potrebama.Naslov "Pričanje priča - stvaranje priča" za cilj ima pojasniti utjecaj priča i bajki na dječji život te dati konkretne poticaje za pričanje u pedagoškoj, odnosno metodičkoj praksi i u obitelji.savjetuje kako odabrati priču s obzirom na dob djeteta te govori o važnosti pripreme za kvalitetno izvođenje priče kao i o važnosti stvaranja sheme priče koja može olakšati da se priča zadrži u sjećanju i reproducira konkretan tijek radnje. U pričanju priča važno je koristiti se gestama i formulama jer one podržavaju sposobnost predočavanja i od iznimnog su značaja za zadržavanje dječje pozornosti i osjećaja sigurnosti. Osim o važnosti bajki, u knjizi je riječ i o ostalim kvalitetnim narativnim tekstovima koji se mogu usmeno prenijeti djeci, o važnosti pričanja te o mogućim načinima učenja pričanja priča."Škrinjica s blagom za dječju dušu" autoricedonosi psihološke igre, aktivnosti usmjerene na jačanje djetetova samopouzdanja, razvoj spontanosti i asertivnosti, smanjivanje agresije i strahova te aktivnosti usmjerene na poboljšanje odnosa s drugima. Autorica nudi popis terapeutskih bajki i prikazuje program psihološkog rada s djecom od pet do devet godina u koji je uključen rad s emocijama, samosviješću i ponašanje u ulogama. Riječ je o treningu koji se može koristiti s ciljem prevencije dječjeg emocionalnog i psihičkog zdravlja. U ovoj ćete knjizi saznati kako naučiti djecu da ne potiskuju svoje osjećaje, kako da upravljaju ljutnjom i strahovima te ovladaju suradničkim vještinama. Ukratko, o svemu što je djetetu potrebno za razvoj emocionalne inteligencije., odgojitelji predškolske i školske djece, u ovoj knjizi iznose ključne sastojke za intuitivno pripovijedanje kako bi odgojitelji, roditelji i učitelji mogli početi improvizirati vlastite priče. Priče su zamjenski alat koji djetetu pomaže naučiti nove vještine, stvoriti empatiju, umiriti teške emocije i pronaći značenje u izazovnim situacijama. Autori naglašavaju da je u pripovijedanju važan odnos, a ne priča te da zdravi odnosi s roditeljima u djetetovim ranim godinama pomažu djetetu uspostaviti zdrave odnose kasnije u životu. Ova je knjiga pomoć roditeljima da se licem u lice povežu sa svojom djecom, izgrade odnos povjerenja i bliskosti jer emocionalna veza koja proizlazi iz pripovijedanja može biti trajni dar za roditelje i njihovu djecu.Posljednja knjiga koju Vam predstavljamo zbirka je terapeutskih priča autora. Ove su priče namijenjen djeci, odraslima i pedagoškim djelatnicima, a kod njih je fabula promišljeno pisana s ciljem pomoći djetetu da prepozna sebe u nekoj situaciji, da shvati što osjeća i dobije primjer kako si može pomoći. Kroz priču dijete može proživjeti neki stresni dio života koji mu može pomoći u nošenju sa životnim nedaćama, boljem razumijevanju vlastitog unutarnjeg svijeta. Terapeutske priče mogu djeci dati opcije što učiniti kada se suoče s nekom teškom situacijom, mogućnosti kako riješiti neki problem, ali ih uče kako reagirati u određenim situacijama. Slušajući i čitajući ove priče, svatko će pronaći odgovor na rješenje problema.