Bilo je prekrasno danas biti ovdje i igrati pred ovom krasnom publikom. Dočekani smo u odličnoj prijateljskoj atmosferi i osjećali smo se kao kod kuće. Utakmica je bila zaista odlična i mislim da su svi oni koji su bili ovdje uživali. Čestitam ekipi Karlovca koja je bila odlična, da su oni večeras pobijedili bilo bi jednako zasluženo. Njih u zadnje vrijeme ne odu pobjede na pet setova, no trener Zec je vrhunski trener i to će biti ekipa koja se može nositi s najboljima.

Osijek je danas bio bolja ekipa. Dosta smo griješili, nismo najbolje odradili ono što smo trebali. S nekim kardinalnim greškama nismo mogli pobijediti protivnika, stoga čestitam Osijeku.

po prvi je put uživala uodbojkaške Superlige, a sudeći pote pravomkoji je neumorno stizao s tribina, posjetitelji su oduševljenikoji su 11. kolo podigli na jednu sasvim ovu razinu. Ljubitelji odbojke uživali su u napetoj igrii domaće ekipekoja je bila neizvjesna do petog, odlučujućeg seta, kada je pobjeda ipak otišla u ruke Osijeka rezultatom 3:2 (25:19, 25:27, 25:21, 24:26, 15:10).obje ekipe pokazale su podjednaku, no nešto bolja koncentracija gostujuće ekipe naposljetku je dovela do pobjede. Najboljom igračicom utakmice proglašena jeiz ŽOK Osijek, a posebno su se istaknule iiz OK Kelteks teiz ŽOK Osijek.“ – istaknuo je trener ŽOK OsijekZa ŽOK Osijek su igrale:. Trener je“ – istaknuo je nakon utakmice trener OK KelteksZa OK Kelteks su igrale:. Trener jeUzposjetitelje je posebno oduševio novi, moderni koncept Superlige. Brojne obitelji i društva zavirili su u, razgledali novitete i s oduševljenjem isprobalikojima su atmosferu na utakmici doveli do usijanja. One najmlađe, ali i starije oduševilo je novo lice odbojkaške Superlige, maskota Volleo koji je veselo plesao dvoranom, glasno navijao i družio se s posjetiteljima. Oni najsretniji kući su pak otišli s novim majicama i loptama osvojenim u nagradnim igrama tijekom utakmice.Uz pravi praznik odbojke i nezaboravnu zabavu, ova utakmica imala je i posebnu, humanu notu. U duhu nadolazećih blagdana, sav prihod od ulaznica bit će doniran, pa su tako svi posjetitelji zajedno napravili jedno lijepo dobro djelo.Novi koncept Superlige u narednim mjesecima dalje putuje Hrvatskom i najbolja je pozivnica da zajedno s najmlađima ili pak s društvom zimske dane provedemo na jednoj od nadolazećih odbojkaških utakmica.