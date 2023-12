Nogometaši Osijeka

nedjelju 17. prosinca

14.30 sati

Opus Areni

Slaven Belupo

Zoran Zekić

Igramo protiv mog bivšeg kluba koji je u dobrom trenutku nakon pobjede na Rujevici i dolazi s velikim motivom. Dosadašnje utakmice pokazale su kako igraju u gostima i sve ovo nam mora biti motiv više da budemo u pravom trenutku u kakvom nismo bili u zadnje vrijeme. U sav respekt suparniku, igramo kući i doista mislim da je vrijeme da pokažemo pravu igru. Nadam se da ćemo mi biti ti koji će diktirati tempo, naravno pazeći na sve dobre stvari koje Slaven Belupo radi

Zoran Zekić.

Motiv je osnova

pozitivan rezultat

Igrati za ovaj klub je velika čast, s druge strane i odgovornost, a sve to mora nositi i određeni pritisak jer ovo je ipak NK Osijek. S tim se moraš naučiti nositi i uživati u tome. U nogometu moraš uživati i kad patiš, kada se braniš, kada trčiš za nekim… Neki detalji iz drugog poluvremena u Varaždinu su nedopustivi jer onda to izgleda nepovezano, bili smo van balansa i to se ne smije događati. Motiv bi trebao biti ono osnovno, da sam sebe prezentiraš na najbolji mogući način. Kada to napraviš onda pomažeš momčadi i daješ najbolje od sebe.

Bit će promjena

Slaven Belupa

Petar Brlek

Dečki su svjesni svega ovoga što pričamo, radimo puno analiza… Imamo dosta ozljeda, neki su već završili polusezonu, ali ne možemo iz tjedna u tjedan pričati o tome. Ovu utakmicu treba shvatiti kao kup utakmicu, razmišljati kako biti razigran, rastrčan i pokazati dio kvalitete. Bit će svakako promjena, nešto uzrokovano našom izvedbom, nešto ozljedama, a nešto nekim detaljima s kojima ćemo se pokušati suprotstaviti Slaven Belupu. Volio bih da se momčad standardizira i da se jako teško ispada iz momčadi. To bi značilo da imamo rezultate i pokazujemo kvalitetu.

Belupo bez pritiska

Benedikt Mioč, Tomislav Štrkalj i Mihail Caimacov

Neki igrači su ostali iz mog razdoblja, doveli su nekolicinu dobrih pojedinaca. Okomiti su, brzi, jedni od boljih u tranziciji. U Slaven Belupu protiv jačih suparnika možeš igrati bez imperativa, pa kada imaš momčad prilagođenu igri za takve utakmice imaš snagu više. Bez obzira na ime suparnika moramo razmišljati o sebi, ne tražiti alibi već se fokusirati na detalje o kojima smo već upoznali momčad

odnadočekujuu 19. kolu SuperSport HNL-a. Treneri njegov stožer, nakon remija u Varaždinu, usmjerili su energiju u pripremu utakmice na kojoj želimo pobjedom zaključiti polusezonu., rekao jeNaglasio je Zekić da će zarazina morati biti viša od one protiv Slaven Belupa.Stanje u momčadi ni u očinije idealno. Izostat ćezbog žutih kartona.Kada je riječ o Slaven Belupu, kojeg predvode bivši igrači Bijelo-plavih kao što su, Zekić upozorava da će trebati pripaziti na kvalitete koje imaju., zaključio je trener Osijeka.