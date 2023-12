Osijek XIXO Cup

prošlogodišnjim uspjehom

međunarodni rukometni turnir

od petka 15. prosinca do nedjelje 17. prosinca

Ugostiteljske škole i Zrinjevca

Rukometnog kluba Osijek

XIXO i Turističke zajednice grada Osijeka

deset klubova

Prošle godine rodila se ta ideja o organizaciji međunarodnog rukometnog turnira u Osijeku. Okupila se nekolicina nas entuzijasta i krenuli smo korak po korak. Kako sam ja bivši atletičar i nemam neka prevelika poznanstva u svijetu rukometa, samim time je to bilo i teže. Međutim, to me nije pokolebalo i oslonio sam se na svoje organizacijske vještine budući da radim u prodaji i logistici već više od 20 godina. Paralelno sam uz pronalaženje sponzora polako dolazio do nekih kontakata iz užeg okruženja. Kako je povratna informacija od sudionika bila izvrsna, to nas je ohrabrilo da krenemo i u organizaciju drugog izdanja. Znali smo što nas čeka, imali smo već neke partnere, znali smo gdje je prostor za napredak, a zadali smo si i novi izazov

Vjekoslav Oršolić

Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Kosova

Proširenje turnira je, naravno, donijelo dodatne troškove smještaja, hrane i pića. To automatski zahtijeva i više termina u dvoranama, još više osoblja i sudaca, što je dosta zahtjevno kada govorimo o tome da je sudionicima turnira baš sve besplatno. Turnir je jako blizu i nadamo se da smo sve do najmanjeg detalja pokrili. Ove je godine više sponzora, više dobrih ljudi, ali dobro bi došla još koja dobra duša da pomogne oko sitnica unutar dvorane kako bismo imali puno bolju širu sliku turnira. Što više reći osim – sretan nam početak drugog izdanja „Osijek XIXO Cup

[Program]

Tekst i foto: RK Osijek

Još veće i bolje, drugo izdanje „“ očekuje nas ovaj vikend. Ohrabreni, organizatori su odlučili nastaviti ovaj, a i proširiti ga na dvije kategorije mlađih uzrasta. Ove se godine „Osijek XIXO Cup“ tako održava čak tri dana,u dvoranamaU prosincu prošle godine održano je prvo izdanje ovog rukometnog turnira za U15 kategoriju u organizaciji, a pod pokroviteljstvom glavnog sponzora. Odazvalo seiz pet država, a nakon dva dana sjajnog rukometa, trofej je podigao slovenski Jeruzalem Ormož. Ohrabreni prošlogodišnjim uspjehom, dobrom organizacijom i sjajnom rukometnom budućnosti, organizatori su se odlučili na drugo izdanje „Osijek XIXO Cup“ u želji da ono postanje tradicionalno okupljanje budućih rukometnih zvijezda.“, ističe, sadašnji dopredsjednik Rukometnog kluba Osijek i country manager u kompaniji Hell Energy Adria za tržišteNovi izazov i velika novost ovog turnira je uvođenje još jedne kategorije mlađih uzrasta. Ove su se godine tako uz dječake do 15 godina (2008./2009. godište), mogle prijaviti i ekipe kadeta (2006./2007.). Prijavljeno je 16 momčadi iz pet zemalja – Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije. Velika vrijednost, ali i najteži zadatak organizatora, jest što je ovaj turnir za sve sudionike u potpunosti besplatan. RK Osijek, Hell Energy Adria i Turistička zajednica grada Osijeka pobrinuli su se da sve omoguće svojim gostima – organiziran im je smještaj, osiguran obrok, a imaju i mogućnost besplatne vožnje javnim prijevozom te odlaska u muzeje kako bi u slobodno vrijeme upoznali ljepote grada na Dravi.“, dodao je Oršolić.Utakmice se odigravaju od petka do nedjelje po cijeli dan u dvije osječke dvorane, Zrinjevcu i Ugostiteljsko-turističkoj školi. Na turniru će sudjelovati deset klubova – uz domaće rukometaše Osijeka, odazvale su se momčadi Metkovića, Zagreba, Ormoža, Izviđača, Maksimir Pastele, Vojvodine, Veszprema, Nexea i Ivana iz Mikanovaca. Svečano otvaranje zakazano je za 13 sati u petak, 15. prosinca, u dvorani Zrinjevac. Za sve susrete u spomenutoj dvorani bit će organiziran prijenos utakmica.