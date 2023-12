Green Matrix Summit 2023.

zelene i digitalne transformacije gospodarstva

Svjedoci smo klimatskih i gospodarskih promjena, zbog kojih moramo ići u smjeru ubrzane i tehnološke tranzicije, pratiti nove vještine i iz tog razloga je organiziran ovaj summit. Namijenjen je mladima i poduzetnicima u različitim društvenim sektorima, poput poljoprivrede, prehrambene industrije i građevinskog sektora, a bit će riječi i o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama koje su nužne kako bismo proces digitalizacije uspješno završili i ovdje na istoku Hrvatske. Prvi puta se Osijek pozicionira na takvu kartu gdje govorimo o razvojnim potencijalima grada i Osječko-baranjske županije, a cijeli događaj organiziran je u partnerstvu s Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj, s obzirom da je cijela ova godina označena kao europska godina vještina. Ovo je prilika da svi mladi i ostali zainteresirani dobiju informacije o novim, zelenim radnim mjestima i potrebnim vještinama za sve ono što nas čeka u budućnosti. Odličnu suradnju ostvarili smo i sa Sveučilištem J.J. Strossmayera u Osijeku i njegovih sedam sastavnica koje su nam važne kako bismo stvarali bolje, pozitivnije i poticajnije okruženje za rast i razvoj gospodarstva, ali i društva u cijelosti. Za sve promjene, posebno kad je riječ o velikim tehnološkim promjenama, potrebna su financijska sredstva. Da bi gospodarstvo brže i lakše moglo prelaziti na nove tehnologije te razvijati nove trendove razvoja određenih industrijskih grana, poput drvo-prerađivačke, metalurške, informacijsko-komunikacijske i drugih, svakako je važno da se osiguraju adekvatna financijska sredstva. Poznato je da su industrije najveći emiteri emisije CO2, a sve to dovodi do značajnih klimatskih promjena i zagrijavanja atmosfere, što Europska unija nastoji ograničiti te povećati korištenje obnovljivih izvora energije, uz smanjenje upotrebe fosilnih goriva. I industrija i akademska zajednica i javni sektor, ali i svi mi kao društvo u cijelosti, moramo tome težiti, razmišljajući zelenije i smanjujući svoj ugljični otisak

I sami termini Green Matrix Summit, zelena i digitalna transformacija i tranzicija zvuče vrlo poticajno i snažno, a isto tako su veliki izazov. Naravno, na svakom početku otvaraju se mnoga pitanja, od termina do sadržaja, a ovdje smo da bi dobili odgovore. Digitalna i zelena transformacija su procesi u koje je Hrvatska ušla kao članica EU, a isključivo o nama ovisi koliko ćemo iskoristiti raspoložive mogućnosti, pa su upravo zbog toga ovdje okupljeni relevantni stručnjaci iz područja znanosti, gospodarstva, zdravstva i civilnog sektora

Poznate su temeljne nadležnosti županije, no izuzetno su važni želja, volja, snaga i poticaj za stvaranjem pozitivnog okruženje za razvoj gospodarstva i naše zajednice općenito. Naša županija to i čini nizom poticajnih mjera, stimulacija, edukacija i potpora kojima se utječe na sve segmente života i rada, no svi moramo konstantno učiti i pratiti aktualna kretanja jer se bez toga, grubo rečeno, ispada iz igre. Stoga zahvaljujem svim sudionicima Summita na dolasku, očekujemo od njih odgovore, ali i smjernice koje će nam svima koristiti

Ivan Anušić

Govorimo o novoj, održivoj budućnosti, novim radnim mjestima i novom načinu poimanja svega što svi profesionalno možemo i trebamo davati na tržištu rada i u svojim sredinama

Hrvatskoj je kroz ovaj plan Europske komisije na raspolaganju do 10 milijardi eura do kraja 2026. godine, a od toga je gotovo 40 posto za zelenu prilagodbu i 20 posto za digitalnu prilagodbu. Samo prihvaćanje i provedba NPOO-a pokazuje da Hrvatska ima viziju koliko je digitalno i zeleno potrebno i važno za zajedničku budućnost te da je spremna apsorbirati ta sredstva

Jasenka Crnković

Zelena i digitalna tranzicija te suočavanje s klimatskim promjenama odnosi se na osnovne smjernice koje nosi novo financijsko razdoblje i povlačenje raspoloživih europskih sredstava. Isto tako činjenjem digitalnih procesa i unapređenjem digitalizacije u realnom i ostalim sektorima zapravo naše gospodarstvo činimo konkurentnim, efikasnijim i učinkovitijim na tržištu. Kod zelene tranzicije izuzetno je bitno što ćemo ostaviti budućim naraštajima, a Grad Osijek promišlja upravo u tom smjeru

Martina Dalić

, stručno-znanstveni skup posvećen, danas (14. prosinca 2023. godine) otvoren je uu Osijeku. Summit je organiziralau suradnji ste pod pokroviteljstvomTijekom dva dana naodržat će se osam prezentacija ipraćenih umrežavanjem više odkoji će zaokružiti aktivnosti pokrenute na obrazovnoj, znanstvenoj i gospodarskoj razini u promociji razvoja novih vještina koje prate razvoj novih tehnologija. Summit obuhvaća i izlagački dio, kao i ugostiteljsku ponudu, a ulaz je besplatan.Svečanom otvorenju Green Matrix Summita danas su nazočili potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, v.d. voditeljice Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, voditeljica Grupe Europske investicijske banke (EIB) u Hrvatskoj, župan Osječko-baranjske županije, zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka, zastupnica u Hrvatskom saboru, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc., predstavnici institucija, poduzetnici i drugi uzvanici.Saborska zastupnica i koordinatorica Gospodarskog centra OBŽkazala je kako se Green Matrix Summit prvi put održava u Osijeku s temom, prvenstveno hrvatskog gospodarstva, ali s pogledom na promjene koje se događaju u Europskoj uniji i globalno.- kazala je Nataša Tramišak.- kazao je župan Mato Lukić te dodao:- rekao je Mato Lukić.Sudionike je pozdravio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane. Čestitao je organizatorima Summita na ovom skupu te istaknuo kako su tranzicije stalna tema u Hrvatskoj. Sada je aktualna zelena i digitalna tranzicija, a Osijek i Osječko-baranjska županija učinile su puno u tom smjeru i u kontekstu Europske nije, osobito u gospodarstvu. Iako su zadnjih godina očiti i konkretni rezultati tih aktivnosti, smatra da bi sustigli izuzetno dinamične svjetske trendove potrebno je, između ostalog, prilagoditi tomu zakonske okvire, a sve aktivnosti na tranziciji treba ubrzati uz potporu znanosti i obrazovanja, u čemu veliku ulogu ima i osječko Sveučilište.V.d. voditeljice Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Andrea Čović Vidović pohvalila je Osječko-baranjsku županiju što je prepoznala digitalnu i zelenu tranziciju kao dvije ključne teme na europskoj razini te inicirala ovakav skup. -- kazala je te naglasila važnost Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.- zaključila je Andrea Čović Vidović.Zamjenica osječkog gradonačelnikaistaknula je kao je Green Matrix Summit veliki događaj koji se odvija u Osijeku, a progovara o izuzetno važnim temama. -- kazala je Crnković.Predsjednica Uprave Podravke d.d.govorila je o uklopljenosti digitalne i zelene tranzicije u poslovnu strategiju i ciljeve Podravke. Naglasila je da Podravka provodi investicijski ciklus vrijedan 200 milijuna eura, a koji donosi brojne investicije koje pridonose smanjenju CO2, potrošnje energije i energije, širenju poljoprivredne proizvodnje, a naročito se inzistira na unutarnjim upravljačkim procesima kako bi povećali efikasnost kompanije i položaj radnika.