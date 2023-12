izgradnju Znanstveno-istraživačkog centra elektronike i računarstva

Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Dragan Vulin

novi objekt FERIT-a

daljnji razvoj znanosti i visokog obrazovanja

Sve velike investicije u posljednje vrijeme, poput Jabila i IMS Geara, ovdje su zbog FERIT-a i stručnjaka koje „proizvodi“ ovaj Fakultet, i to je iznimna prednost Osijeka u privlačenju novih investicija. Isto tako je to prednost i za domaće tvrtke koje ovdje rade i zapošljavaju, koje su krenule kao start-up tvrtke, a sada su velike i značajne tvrtke sa više od 100 djelatnika u IT sektoru, ali i drugim područjima. Zato je novi objekt važan za razvoj Osijeka, Osječko-baranjske županije, Slavonije i Baranje te Hrvatske

Tomislav Matić

Znanstveno-istraživački centar

45 godina

Novom zgradom želimo osigurati dodatne kapacitete za nastavu i podići njezinu kvalitetu. Svjedoci smo nastajanja novih poslova i radnih mjesta u području za koje obrazujemo inženjere, pa se kontinuirano moramo educirati i otkrivati nova područja, kako bismo bili međunarodno konkurentni, jer tvrtke za koje školujemo kadrove posluju na međunarodnoj razini, i tu ne smijemo zaostajati

Vlado Guberac

Odrađeni posao vrijedan je oko 10 milijuna kuna, a riječ je o poslovima koji se ne vide i koji su odrađeni u sjeni. Dva tima, s Rektorata i FERIT-a, su nakon dvije godine mukotrpnog posla konačno priveli kraju ovu dionicu projekta. Vjerujem da ćemo uskoro pronaći investitora i sredstva te da ćemo izgraditi objekt kako smo planirali uz pomoć europskih sredstava

Josip Miletić

Važno je da studenti koji ovdje studiraju steknu znanja i vještine priznate i na međunarodnoj razini, a i osobno svjedočim izvrsnosti svih djelatnika i studenata kojima će novi prostori biti dodatni zamašnjak u radu

Tekst i foto: Osijek.hr

