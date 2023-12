Teatar to go

Osječko-baranjske županije

kazališnog gostovanja

vrtiće i osnovne škole

kontinuitet gostovanja

razvoja kazališne publike

Općina i Ministarstva kulture i medija

Botaničari

Antunovca, Ivanovca, Bizovca, Vuke, Koške, Feričanaca, Viljeva, Čeminca i Podgorača

Kulturnom centru Osijek

Kuhari

Duboševici

KUD Mladi Šokci i Turističkom zajednicom Draž

Belom Manastiru

12. Dječjeg kazališnog festivala

Jagodnjaku

Dan Osnovne škole Jagodnjak

50 izvedbi

više od 1000 djece

Ivan Pokupić, Matko Duvnjak Jović i Goran Smoljanović

Tekst: Teatar to go

Foto: Matea Bartulović

, kazalište s osječkom adresom, gostuje zadnjih pet godina u manjim mjestima. Riječ je o projektus repertoarnim predstavama za. Cilj je osiguratina području koje nema u blizini profesionalno kazalište i gdje publika sudjeluje u maksimalno jednoj kazališnoj predstavi u sezoni. Projekt je dio aktivnosti poticanja, u okviru kojih Teatar to go usklađuje svoj rad s potrebama zajednice.Izvedbe predstava su, tijekom 2023. godine, organizirane u suradnji s vrtićima i školama, a pod pokroviteljstvom. O tome kako postati eko-junak, uz interaktivnu komediju „“, učila su djeca iz. Premijerno izvedena u ožujku u, predstava „“ tijekom ove je godine izvedena i uu suradnji s, ukao dio programate uzaProjekt gostovanja pokrenut je 2018. godine, otkada je Teatar to go imaoza djecu u manjim mjestima Osječko-baranjske županije. U njemu je sudjelovaloosnovnoškolskog i vrtićkog uzrasta koja su spremno prihvatila interakciju, a druženje s likovima su nastavili i nakon izvedbe uz fotografiranje i razgovor o viđenom. Predstave su dio svojevrsnog ciklusa interaktivnih komedija Teatra to go, a savršen omjer umjetničkog, edukativnog i zabavnog sadržaja publici donose