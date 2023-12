raditi

Desetljećima u našim krajevima ljudi preferiraju cijeli životu onoj struci za koju su se. No, u današnjem dinamičnom svijetu bolja je odluka konstantno sebilo kakvukoja se ukaže.trenutno ima rekordno nisku nezaposlenost . Naravno, tome su pomogli svi oni koji suu inozemstvo. Svejedno,u našoj zemlji ima posao, a oni koji ga još tražepronaći poslodavca koji im je spreman svakog mjeseca isplatiti plaću.Međutim, situacija se u potpunosti mijenja ako se odlučiteisključivo u svojoj struci. To je nešto što su naši roditelji preferirali tijekom svojeg radnog vijeka, u nekim drugim vremena u kojima se za svakog našlo radno mjesto, bez obzira je li postojala potreba za dodatnim stručnjakom.Ganjanje posla u vlastitoj struci ima svojih, jer iza vas je, a možda ikoje vam olakšava dolazak do novog radnog mjesta. Kad znate što vas čeka puno ćete se lakše pripremiti za pitanja na razgovoru za posao , a i neće vam trebati previše vremena da se snađete u novom radnom okruženju.No, što ako na tržištu rada trenutno uopćeza onime u čemu ste stručni? Tada vam se može dogoditi da ostanete, u zemlji koja se hvali s rekordno niskim brojem ljudi bez posla.To je situacija u kojoj ima smislatraženja posla isključivo u vlastitoj struci. Naime, obrazovanje nam u životu ništa ne garantira, a jamac uspjeha nije čak ni radno iskustvo. Zbog toga u potrazi za poslom katkad treba posegnuti zaZavršetak formalnog obrazovanja definitivnonašeg učenja u životu. Dapače, to je tek, zbog čega se svatko u Hrvatskoj mora pomiriti s činjenicom da će morati nastaviti radi na sebi i poslovno se razvijati sve do odlaska u mirovinu.Zatopotražiti alternativu struku, u slučaju da u vlastitoj nikako da dođete do zadovoljavajućih primanja. Uostalom, uspješni ljudi imaju naviku tražiti priliku za vlastiti poslovni iskorak u svakoj situaciji u kojoj se nađu. Takvi će bez razmišljanja iskoristiti šanse koje se ukažu, čak i ako su izvan njihove struke.Drugim riječima, idejau vlastitoj struci čak i ako vas činiosobom danas je potpuno zastarjela. I da, uopće vam ne treba novi fakultet kako biste promijenili stvari na bolje. Naime, postojekoji će vam dati vještine koje su trenutno tražene na tržištu. Neki od njih čak su iTu su naravno i zanimanja koja ne zahtijevaju neko, ali za njima svejedno postoji. Takvi poslovi obično su vezani za, kao i uz neke, a dio obećavajućih zanimanja danas je dostupan ite ih možete odrađivati u udobnosti vlastitog doma.Ako neko vrijemepronaći posao u svojoj struci, naši ljudi skloni su pokupitii okušati se u. To naravno može biti, jer plaće su u zapadnoj Europi u pravilu veće nego u Hrvatskoj, čak i za ona zanimanja koja ovdje smatramo potpuno neatraktivnima.Međutim, moguće je naravno ite svejedno imati dostojanstvena mjesečna primanja. Da bi se to dogodilo, možda ćete morati biti fleksibilni, u slučaju da zaista nema potrebe za stručnjacima s vašim iskustvom i obrazovanjem.Tada je najbolje dobro istražiti što se trenutno traži na tržištu rada te izdvojiti one poslove koji su vam prihvatljivi. Trebalo bi zatim uslijeditikoje će vam pomoći ovladati novim zanimanjem, a nije loše niti negdje stažirati uz minimalnu ili nikakvu naknadu, kako biste došli do prijeko potrebnog iskustva.Što je najbolje, danaskako biste radili sa stranim tvrtkama. Naime, velik broj poslova dostupan je na daljinu putem Interneta i možete ih raditi u. Takve kompanije ne brinu mnogo o vašem obrazovanju i struci, već je bitno samo da ste u stanju na vrijeme riješiti zacrtane zadatke. Postoje posebne platforme na kojima im možete pristupiti, stvarajući pritom obećavajuću karijeru online.U svakom slučaju, struka u današnje vrijeme više nije ono što bi nas trebalo poslovno definirati do kraja života. Zato je treba promijeniti ako vam ne donosi zadovoljavajuću svakodnevicu, jer rad na sebi traje od rođenja do smrti. Dakle, svi im imamo pravo u svakom trenutku poželjeti krenuti iz početka, s ciljem da naša poslovna karijera krene u