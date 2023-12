HO HO HO! Čujte i počujte!

Portoš

Djeda Božićnjaka

23. prosinca

od 17 do 19 sati

šuškati bombončićima

Do 24. prosinca

Advent u Portanovi

pregršt događanja i vrijednih darivanja

Advent u Portanovi

jednu vrijednu nagradu

Tommy Hilfiger sat

200 eura

Krone

Europa 92

200 eura

20 eura

blagdanski kutak

Facebook stranici Portanove

nagradni natječaj

Triumphom

100 eura

nije kraj

15. i 16. prosinca

Portoš Božićnjak

Baby Center, Igračke Denis, Dona, E-puff, Forica, Leggiero, Luckia Casino, Simple, Triumph

najbolji dar

Portanova poklon kartica

od 10 do 200 eura

Jedna kartica – bezbroj mogućnosti

shoppinga, darivanja i zabavnih aktivnosti

humanitarno djelovanje

Dobrovoljnog darivanja krvi u Portanovi

Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek

raditi prema uobičajenom radnom vremenu

[Sponzorirani članak]

I ove godinese prerušio u– glavom i bradom! Svakoga dana dodružit će se s dječicom, fotografirati, i...u tijeku je– a kako to obično biva, i ovog prosinca u Portanovi su za svoje posjetitelje pripremili! Jedinstveni nagradni natječajdonosi pobaš svaki dan, pa tako danas možete osvojitiu vrijednostiiz, a sutrapoklon bon u vrijednosti. Sve što trebate učiniti je obaviti kupnju u minimalnom iznosu od, posjetitikod Info pulta, zaigrati igricu na tabletu – i biti najbolji toga dana!A osim darivanja i slatkih iznenađenja za najmlađe, iz Portanove javljaju kako su povodom ovih blagdana mislili i na one nešto starije koji su tijekom cijele godine bili dobri… Stoga su naorganizirali još jedan vrijedanu suradnji s! U nagradnom natječaju koji traje do 18. prosinca jedan sretnik ili sretnica osvojit će Poklon bon u vrijednostiAli… tu darivanjima u Portanovi! Ovaj vikend,očekuju vas dodatna blagdanska iznenađenja – jer ćenasumičnim odabirom – častiti slučajne posjetitelje Portanove!– možda baš vi budete sretnici koji ćete osvojiti poklon bonove za navedene trgovine i ugostiteljske objekte! Znate što vam je činiti – uputite se u Portanovu!A kad smo već kod darivanja, već svi jako dobro znamo koji jeovih blagdana –! Vi birate iznos, a izbor poklona prepuštate svojim najdražima. A za one koji to možda još ne znaju, Portanova poklon karticu moguće je kupiti putem automata kraj Info pulta Portanove ili online putem Web shopa. Vrijednost kartice može biti bilo koji iznosOsim, tijekom prosinca iz Portanove pozivaju i na! Tako i ove subote, 16. prosinca imate priliku biti dio. Djelatnicičekat će vas u prizemlju TC Portanova, u lokalu nasuprot Hrvatske pošte od 16 do 19 sati.A ukoliko planirate vikend shopping – dobro je na umu imati i kako će TC Portanova ovu nedjelju, 17. prosinca. Radno vrijeme Portanove tijekom cijelog prosinca pronađite ovdje kako bi lakše mogli isplanirati svoju blagdansku kupovinu.