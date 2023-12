Povelja humanosti Osječko-baranjske županije

Marijanu Gajskom

Luki Novakoviću

rizik i samopožrtvovanje

darivanje krvi

Zoran Mijatović, Miroslav Pendić, Ivica Vučić, Krunoslav Drlje, Tihomir Dumančić, Silvijo Ferenc, Stjepan Gajec, Josip Gelo, Mario Majcen, Ivica Matijević, Željko Matković, Dejan Mijić, Franjo Milanović, Dalibor Momić, Dario Puljić, Siniša Šumiga, Danijel Varga, Zorko Zveržina, Mirko Živković, Darko Šišan, Borislav Rukavina, Borislav Janković, Dragan Gužvić, Antun Divjanović, Zvonko Brkić i Mirko Tičić

Mato Lukić

Osječko-baranjska županija tradicionalno na kraju godine dodjeljuje Povelju humanosti, i to u predblagdansko vrijeme kad svi želimo biti u društvu dobrih, hrabrih i humanih ljudi, a danas smo imali sreću i zadovoljstvo biti s upravo takvim ovogodišnjim dobitnicima nagrada. Svaki od njih je na svoj način zaslužio ovu nagradu, prije svega nesebičnim, predanim i humanim radom, svojom hrabrošću u intervencijama, ne pitajući pri tome ni za cijenu i ni posljedice koje ih eventualno mogu zadesiti. Vidljivo je to na primjeru vatrogasca Marijana Gajskog koji je povrijeđen tijekom gašenja velikog požara, primjeru cijele vatrogasne zajednice, vozača sanitetskog vozila Luke Novakovića koji je svojim činom spasio život djetetu te svih dobrovoljnih darivatelja krvi. Ovo je odlično okruženje u komu se i želimo nalaziti. Sve probleme koji nas stišću tijekom godine, kako privatno tako i poslovno, sve izazove koji su stavljeni pred nas i koje smo sami postavili, lakše je prebroditi kad živimo u takvom okruženju. Stoga se osobno i u ime svih stanovnika naše županije još jednom iskreno zahvaljujem svim dobitnicima Povelje humanosti Osječko-baranjske županije

priznanja i zahvale

gašenja požara

zdravlje i živote

zaustavili

Marijan Gajski

više od 700 raznih intervencija

teško ozlijeđen

Luka Novaković

izvanredan, hrabar i požrtvovan

Zoran Pakšec

U svojim i očima ostalih vatrogasaca u jednom sam trenutku vidio strah, ali uz pomoć svih dragih ljudi okrenuli smo se toj bitci u kojoj smo pobijedili, ugasili požar i proizvodni proces je nastavljen. Veliki obol u gašenju požara, uz Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Osijeka, dale su i ostale županijske vatrogasne snage te DVD-ovi sa svim raspoloživim ljudstvom i vozilima

Nemojmo zaboraviti i ovogodišnje poplave i ostale aktivnosti. Zbog svega ponosno stojim na čelu vatrogasnih snaga Osječko-baranjske županije i želim im zahvaliti na angažmanu kada svoje slobodno vrijeme i svoje obaveze u obitelji daju na dobrobit društvenoj zajednici. Ozlijeđenom kolegi vatrogascu Marijanu Gajskom želim brz oporavak u nadi da će se što prije vratiti obitelji u Našice i svojoj vatrogasnoj obitelji

Maja Gajski

Oboje smo izrazito počašćeni i ponosni na ovom priznanju, te zahvaljujemo Županiji, županu, svim vatrogasnim zajednicama i postrojbama. Marijan je poručio da se ne predaje, da ne odustaje i da se mora vratiti jači nego ikada

Luka Novaković

Nije bilo puno vremena za razmišljanje. Znao sam što me čeka na toj dionici i da je zatvoren dio autoceste te da će biti kolone u prometu. Na svoju sam ruku nazvao policiju i sve s njima izorganizirao da što prije s djetetom dođemo u Zagreb. Takve situacije nisu česte i u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije nema improvizacije. Bio je ovo izniman slučaj

Tekst i foto: OBZ.hr

Najviše javno priznanje za humana djela učinjena na području Osječko-baranjske županije,, ove godine dodijeljena je Vatrogasnoj zajednici OBŽ, vatrogascu iz JVP Našicete vozaču Zavoda za hitnu medicinsku pomoć OBŽ. Plaketu su zavrijedili za poduzimanje djela kojima je uzod drugih otklonjena prijeteća pogibelj, spašeni ljudski životi i sačuvana materijalna dobra.Plaketu humanosti OBŽ zakojom se omogućava izlječenje bolesnih i povrijeđenih dobili suPlakete humanosti OBŽ ovogodišnjim laureatima danas (12. prosinca 2023. godine) na prigodnoj svečanosti u sjedištu Osječko-baranjske županije u Osijeku uručio je župan. Uz čestitke nagrađenima, župan je naglasio:- poručio je župan Mato Lukić.Plaketa humanosti OBŽ dodijeljena je Vatrogasnoj zajednici Osječko-baranjske županije, i to kao znakza kontinuirani rad, a izravni povod je njihovo angažiranje prilikomu tvrtki Drava International u listopadu ove godine. Priznanje Vatrogasnoj zajednici zapravo se odnosi - kako je rečeno u obrazloženju - na sve vatrogasce koji su sudjelovali u tom događaju, od onih koji su izravno ulazili u buktinju izravno ulazili u buktinju, svjesno izlažući svojekako bivatrenu stihiju i spriječili ugrozu koja se nadvila nad cijelim gradom i okolnim naseljima, pa i desecima kilometara udaljenima, preko onih koji koordinirali intervencijom ili na druge načine bili dio vatrogasnog sustava.U istoj intervenciji sudjelovao je i, profesionalni vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Našice. Do sada je sudjelovao na, od gašenja velikih i manjih požara i poplava, kao i niza drugih intervencija na području Našica i Osječko-baranjske županije, sve do - požara u tvrtki Drava International u Osijeku, kada je. Marijan je još uvijek na liječenju u bolnici u Zagrebu, pa je Plaketu primila njegova supruga Maja Gajski, a Marijanu su svi poželjeli brz oporavak i povratak.je prilikom prijevoza životno ugrožene djevojčice reagirao nanačin te time spasio njen život. Dijete je primljeno u Klinički bolnički centar Osijek u teškom stanju upale pluća i hitno je trebalo biti prebačeno na daljnje liječenje u Zagreb. U žurnom prijevozu na autocesti se ispriječila kilometarska kolona vozila zbog radova na cesti. Kako je vrijeme bilo presudno za izglednost daljnjeg liječenja, Luka Novaković je u pomoć pozvao zagrebačku policiju, koja se probijala ispred vozila hitne stvarajući koridor sve do bolnice. Zahvaljujući svom pravovremenom postupku, djevojčica je na vrijeme stigla u bolnicu, gdje su joj liječnici uspjeli spasiti život.U ime dobitnika Povelje humanosti OBŽ zahvalio je, glavni zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije. Istaknuo je kako je gašenje požara u tvrtki Drava International kruna njegovog tridesetogodišnjeg rada i jedno veliko iskustvo za sve kolege vatrogasce s dugogodišnjim stažom. -- naglasio je Pakšec te dodao:, supruga stradalog vatrogasca Marijana Gajskog, istaknula je da dodjeljivanje Povelje humanosti puno znači njenom suprugu i njoj. -- kazala je Maja Gajski.skromno je ponovio kako je toga dana samo radio svoj posao zajedno s ostalim kolegama. -- pojasnio je je Novaković.