Tekst i foto: Waldorfska škola u Osijeku

je u mjesecu prosincu 2023. privela kraju aktivnosti iz čak 2: Erasmus K1 pod nazivom „Različiti s istim željama“ kojemu je škola nositelj i Erasmus K2 pod nazivom „(Formal, Nonformal, Informal) na kojemu je škola partner.Posebno smo ponosni na naš prvi Erasmus K1 projekt koji je po broju bodova rangiran kao 2. najbolji u državi od 60 prijava. Ciljevi tog projekta pod nazivom „“ su osnažiti prepoznatljivost škole na, unaprijediti odgojno-obrazovne vještine djelatnika škole teškole s drugim učenicima waldorfskih škola u Europi. Upravo su u svrhu ostvarenja potonjeg cilja, učenici 3. i 4. r. u šk. g. 2022./23. bili u petodnevnom posjetu Waldorfskoj školi u Ljubljani. U sklopu projekta je 7 zaposlenika škole sudjelovalo na 7 mobilnosti diljem Europe (), a koje su sudionikene samo profesionalno, već i na osobnoj razini. To je bila prilika i zaiz drugih europskih zemalja o statusu odgoja i obrazovanja u njihovim zemljama, uvjetima u kojima učitelji rade, visini plaće, prohodnosti sustava itd.Školska projektna koordinatorica,, posebno ističe obrazovne modele ukao modele koji su prema PISA rezultatima najbolji u Europi i jedni od najboljih u svijetu. Zašto je to tako – nema jednoznačnog odgovora. Zbog čega je finski, uz estonski sustav obrazovanja, najbolji u Europi?: učitelj je jedno od najcjenjenijih zanimanja (samo 10% najboljih upisuje učiteljski fakultet za kojeg je uz ocjene iz srednje škole, potrebno proći 4 razine testiranja). Nadalje tu su i plaće učitelja te motiviranost za rad, podrška sustava koji učitelji imaju, decentralizacija školstva, država znatan dio financijskih sredstava ulaže u odgojno-obrazovni sektor itd.No ono što bismo htjeli izdvojiti je koje su sve sličnostis waldorfskim: nema brojčanih ocjena do 5. razreda (za svakog učenika se od 1.-5. r. pišu opisne ocjene); jedan učitelj prati učenike od 1.-6. r.; epohalna nastava (jedan predmet se intenzivno obrađuje nekoliko tjedana); učenje kroz pokret (npr. učenici 3. r. pišu 6 rečenica tako što naprave i do 70 vježbi); učenici učitelja oslovljavaju imenom; veliko povjerenje u učitelja na svim razinama (učenik, roditelj, kolege, ravnatelj, kreatori obrazovnih politika).Iako svaka škola ima potpunu(uz napomenu da nema inspekcija ni nacionalnih ispita do kraja srednje škole), zajednički im je moto: „manja stresa, manje tema, manje testiranja – više igre i slobodnog vremena“.Estonija je primjer digitalnog društva (preko 99% usluga i pribavljanja dokumenta se odvija online). Škole su također digitalizirane, no opet imaju zdravu protutežu pretjeranoj digitalizaciji jer njihovi učenici imaju predmete kao što su ručni rad, domaćinstvo, obrada metala i drveta; puno vremena provode u prirodi bez obzira na vremenske uvjete; naglasak je na iskustvenom učenju i važnosti pokreta u nastavi jer se tako najbolje uči.Veliko iskustvo koje nam je potvrdilo da imamo na čemu poraditi u hrvatskom obrazovnom sustavu, ali i iskustvo koje je potvrdilo da su finski i estonski obrazovni sustavi jedan od najboljih upravo zato što ima puno dodirnih točaka s waldorfskom pedagogijom.