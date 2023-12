Sesveta

Tekst i foto: RK Osijek

Momčadopravdala jei uvjerljivona Zrinjevcu. Iako suprvi dio susreta odigrali, u nastavku je uslijedio, a ekipa koja je već osigurala Ligu za prvaka to je znala itekako. Naposljetku, igračislavili su s 34:23 u ogledu 13. kola Paket24 Premijer lige-Lige A.Gostujući sastav dosta je suvereno otvorio utakmicu i poveo 3:0. Bio je to alarm za trenerakoji je s klupe Osijeka pozvao time-out nakon nepune dvije minute igre. I pokazalo se tojer su domaćini potom zaredali tri pogotka te smanjili na 4:5. Proigrali su Osječani i u jednom trenutku i poveli, u 20. minuti nakon niza(11:10). Dvije minute prije kraja na semaforu je stajalo 13:13, a onda su gosti napravili mini seriju, pa se na odmor u svlačionice otišlo s 13:16. Inače, sjajno su raspoloženi na utakmici, a pogotovo u tom prvom dijelu bili Osijekoviz Sesveta. Domaći desni vanjski zabio je šest pogodaka od 13 Osijekovih, a Hršak se s druge strane sedam puta upisao u strijelce.U nastavku su, pak, Sesvećani dokazali zašto slove za. Odmah su na početku povećali razliku na plus 5, a uspješno su kaznili gotovo svaku pogrešku domaćina. Od 35. do 46. minute napravili su seriju od osam pogodaka (15:27) i tu je pitanje pobjednika bilo posve jasno. Domaći trener Frano Veraja iskoristio je priliku pa u tom drugom dijelu susreta dao minutažu mlađim igračima. Osječani su tako utakmicu završili u sastavu:, s čak trojicom igrača iz U17 kategorije. Mladizabili su po dva gola na susretu, a Niki Glavanu ovo je bio debi za seniorski sastav. Na koncu, Sesvećani su smireno priveli dvoboj kraju i slavili s 34:23.“, prokomentirao je Frano Veraja nakon susreta.Kao što smo već istaknuli, u Verajinom je kadru najbolji pojedinac biokoji je na kraju zabio. Ipak, Osijekov dokapetan nije bio zadovoljan prikazanom igrom svoje momčadi.“, iskreno je komentirao Čičak.Osječki prvotimci trenutno zauzimaju sedmo mjesto ligaške ljestvice s osam osvojenih bodova. U sljedećem kolu, posljednjem u ovom prvom dijelu sezone, očekuje ih važan susret u gostima kod Gorice.