Ivan Radić

Zoran Đuroković

Željko Kovačević

Treću podionicu promenade smo otvorili prošle godine za dan Gradske četvrti Donji grad, vrijednost radova te poddionice je 4,6 milijuna eura. Sada se radi na drugoj poddionici, ispod Stare luke Tranzit, tu kod KBC-a. Vrijednost cjelokupnog projekta promenade je 13 milijuna eura i podrazumijeva obaloutvrdu, pješačku stazu, biciklističku stazu, sadnju novih drveća, uređenje hortikulture, urbane opreme, rasvjete i svega onoga što treba imati najveći grad u Slavoniji i Baranji. Već sada možemo reći da grad Osijek ima najdužu i najljepšu šetnicu u ovom dijelu Europe, a kada se spoji uistinu će biti prekrasno

Radić

Tu nema stajanja. Kada spojimo Donji i Gornji grad promenadom, krećemo dalje s promenadom kroz Retfalu prema Višnjevcu. Sada smo u fazi lokacijske dozvole te ćemo uskoro predstaviti i taj projekt

Nadamo se da će vremenski uvjeti biti povoljniji. Sada je vodostaj previsok pa se ne mogu zidati blokovi, ali strojevi rade i držimo tempo da se podignemo do proljeća na kvotu, iznad srednjih i visokih voda, kako bismo u miru tijekom ljeta mogli dovršiti radove na ukupnoj šetnici. Preostalo je nekoliko stotina metara, a na kraju slijedi urbanističko uređenje zajedno s Gradom Osijekom. Cilj svega ovoga prvenstveno je zaštititi građane od poplava

Đuroković

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za obaloutvrdu gradskog tipa od sjedišta Hrvatskih voda do Višnjevca, u dužini od otprilike četiri kilometra. Taj projekt također razvijamo s Gradom Osijekom i naše su procjene da se radi o vrijednosti od oko 15 milijuna eura. Projekt je značajan u svojem obuhvatu i dosta dugačak. Osim toga, u tijeku je i izvedba radova na restauraciji starog korita rijeke Drave, kojeg također radimo zajedno s Gradom Osijekom u dužini od otprilike 5,5 kilometara gdje ćemo restaurirati stari tok Drave od Josipovca pa sve do mosta na zapadnoj obilaznici. On će isto biti dio uz šetnicu prema Višnjevcu. Vrijednosti tih radova je preko četiri milijuna eura. Kada sve bude gotovo imat ćemo 12 kilometara šetnice

Radovi na izgradnjiu Osijeku, kod Stare luke Tranzit, napreduju, a obišli su ih subotu osječki gradonačelnik, generalni direktor Hrvatskih vodai direktor VGO za Dunav i donju Dravu– poručio je gradonačelnikzahvalivši Hrvatskim vodama na suradnji u zajedničkim projektima.– dodao je osječki gradonačelnik.– istaknuo je– zaključio je Kovačević.