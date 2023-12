Kazalište je živo, komunicira , a čovjek ima dubinsku potrebu njim

Internacionalizacija se hrvatske kazališne scene dogodila 2000-ih, kao posljedica političkih prilika, a to se svakako odražava i na izvedbeni dio, ali i na produkciju dramskih tekstova. Upravo se na to u svom pozdravnom govoru osvrnuo i intendant HNK-a u Osijeku, Vladimir Ham, ne krijući ponos što je na čelu kazališne kuće koja je utemeljitelj Krležinih dana. Svjedočiti rezultatima znanstvenih istraživanja, njihovim dosezima i novim predstavama, a na kazališnim daskama i usporediti dramsko pismo nekada (Krleža) i sada ( Ivana Vuković i Ivana Šojat ) – ono je što nam Dani omogućuju

– tim se riječima akademik, o. d. predsjednika, koji seodržavaju u Osijeku, danas u, na otvorenju znanstvenog dijela teatrološko-kazališne manifestacije obratio gostima i sudionicima. Stalna je brojka, a akademika Senkera posebice veseli što je među njima uvijek i sve više. Krležini su dani specifični i po tom što ih redovito prate studenti, a to također nije uobičajeno za slične manifestacije, naglasio je teatrolog, kazališni kritičar, leksikograf, književnik i prevoditelj Boris Senker, prenoseći i pozdrave predsjednika HAZU-a, Velimira Neidhardta., rekao je. Važan segment su i druženja i razmjene iskustava i promišljanja, posebice onima koji kazalište žive u praksi i koji ga žele učiniti boljim, drukčijim i uspješnijim.Još kao studentica na Krležine je dane dolazila i, pročelnica Upravnog odjela Osječko-baranjske županije. Prenoseći pozdrave župana, izrazila je ponos što je Osijek domaćin manifestacije. Iste je emocije podijelila i dogradonačelnica, izrazivši dobrodošlicu u grad svima koji dolaze izvana.Krležine je dane svojima nazvao, dekan Filozofskoga fakulteta i domaćin skupa, na kojem se sudionici odavno ne osjećaju kao gosti. Ne propustivši pozdraviti i studente, dekan je Trojan napomenuo da su Dani istinski brend Osijeka, za što su zaslužne tisuće stranica znanstvenih tekstova u zbornicima koji populariziraju kazalište.– zaključio je prof. dr. sc. Trojan.U ime predsjednice Društva hrvatskih književnika,, skup je pozdravila prof. dr. sc., poželjevši sudionicima uspješan rad, ali i rekavši da su Dani odavno pronašli dobar recept za uspjeh i opstojnost, a to je sinergija znanosti, recentnih teatroloških izdanja, izložbi i promocija. Multimodalnost dobar je model koji rezultira finom, svježom dramskom umjetnošću, naglasila je prof. Pšihistal.Prorektoru ime je akademske zajednice, tj. 18 sastavnica Sveučilišta J. J. Strossmayera, svoje osobno, ali i u ime rektora, skupu poželio uspješan rad, napominjući da kazalište mora biti živo, inovativno i intrigantno. Nove dramske tekstove i pisce kao pokazatelje različitih pogleda na svijet, ne treba samo glumište i ljudi koji žive za kazalište i od kazalište, nego i čovjek i društvo uopće, jer smo kroz to istinitiji, plemenitiji i stvaramo iskrenije kazalište, nadahnuto je rekao prof. Raponja.Nakon deset izlagača, dio se sudionika uputio u Park kralja Držislava i tradicionalno položili vijenac na spomenik, rad u ožujku ove godine preminule poznate hrvatske umjetniceIako je znanstveni simpozij središnjim dijelom Krležinih dana, recept za uspjeh je sinergija znanosti o kazalištu i njegovih praktičnih, izvedbenih oblika. Stoga je u četvrtak, u večernjim satima, ulazni foaje HNK-a u Osijeku uistinu urešen izložbom Ogledala kostimografkinje i vizualne umjetniceKrležini dani ne bi bili potpunipa će tako i ove godine javnost biti predstavljena nova teatrološka izdanja. Zbornik Krležinih dana 2022. - Prvo desetljeće 21. stoljeća u hrvatskoj dramskoj književnosti i kazalištu, prvi dio, HAZU, predstavit će, večeras u 17 sati u svečanom foajeu HNK-a.