pretežno oblačno

-1°C

3°C

subotu

maglu

-3°C

2°C

kišobran

pretežno oblačno

kiša

-2°C

4°C

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Danas će prevladavativrijeme uz jutarnju temperaturu do, i dnevnu doSlično vrijeme očekuje nas i u. Uzi bez vjetra, jutarnja temperatura do, a dnevna doU nedjelju će vam trebati. Uzvrijeme, tijekom dana stiže i. Jutarnja temperatura do, a dnevna do