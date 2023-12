petak, 1. prosinca

[Sponzorirani članak]

započeo je– a kako to obično biva, i ovog prosinca u Portanovi su za svoje posjetitelje pripremili! Jedinstveni nagradni natječajdonosi vrijedne nagrade, pa tako danas možete osvojitipoklon bon u vrijednosti čak 320 eura, amožete osvojitiu vrijednosti 200 eura. Sve što trebate učiniti je obaviti kupnju u, posjetiti blagdanski kutak kod Info pulta, zaigrati igricu na tabletu – i biti najbolji toga dana!U blagdanskom duhu, došetali smo i do posljednje prve srijede u mjesecu,, kada će se u Portanovi obilježiti blagdanska. U većini trgovina bit ćekoji predstavljaju idealnu priliku za blagdansku kupovinu. A ukoliko vam popusti nisu dovoljna motivacija za posjet Portanovi – možda će to bitikoji će sutra, od 15:30 do 19:30 sati šetati Portanovom,se s mališanima i šuškati slatkim iznenađenjima!Osimza najmlađe, iz Portanove javljaju kako su povodom blagdana svetog Nikole mislili i na one nešto starije koji su tijekom cijele godine bili dobri… Sutra, 6. prosinca obavezno posjetitejer vas očekuje vrijedan nagradni natječaj organiziran u suradnji, u kojemu će jedan sretnik ili sretnica osvojitiPortanova nudi veliki izbor, ali vi i dalje ne znate što pokloniti svojim najdražima? Iz Portanove predlažu dar s bezbroj mogućnosti -! Vi birate iznos, a izbor poklona prepuštate svojim najdražima. A za one koji to možda još ne znaju, Portanova poklon karticu moguće je kupiti putem automata kraj Info pulta Portanove ili online putem Web shopa. Vrijednost kartice može biti bilo koji iznos od 10 do 200 eura.Ovih dana sve sjaji, sve je u znaku šljokica – pa tako i novi broj Portanova INside-a! Novi broj donosi savjete kako šljokice nositi na nesvakidašnje načine, te kako šljokičaste odjevne komade koje kupite sada obući više puta i nositi ih kroz cijelu godinu! Inspirirajte se za blagdanske modne kombinacije putem video ili pisanog izdanja Portanova INside-a.Osim shoppinga, darivanja i zabavnih aktivnosti, tijekom prosinca iz Portanove pozivaju i na! Tako i oveimate priliku biti dio. Djelatnicičekat će vas u prizemlju TC Portanova, u lokalu nasuprot Hrvatske pošte od 16 do 19 sati.A ukoliko planirate vikend shopping – dobro je na umu imati i kako će TC Portanova ovu nedjelju, 10. prosinca raditi prema. Radno vrijeme Portanove tijekom cijelog prosinca pronađite ovdje kako bi lakše mogli isplanirati svoju blagdansku kupovinu.