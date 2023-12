od ponedjeljka do petka

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz kišu. Jutarnja temperatura do -2°C, a dnevna do 6°C.Izobavještavaju građane da su za danas planirani radovi:- Koranska 34-40 par, 40/a, 42, 42/a, 44-46 par, 46/a, 48-58 par, 58/a, 25/a, 27-31 nep, 31/a, 33/b, 33/c, 35, 35/a, 35/b, 35/c, 35/d, 35/g, 37-57 nep, Ramska 2, 2/a, 4-8 par, 8/a, 10-14 par, 14/a, 16-18 par, 7, 7/a, 9-11 nep, 11/a, 13, Vukanska 2-6par,6/a, 8-10 par, 10/a, 3-7 nep, 7/a, 9- Našička 2-8 par, 8/a, 10-14 par, 14/a, 1, 5, 5/a, 7-11 nep, 11/a, 13-17 nep, 17/a, 17/b, 17/c, 17/d, 17/e, 19-25 nep, 25/a, 27-33 nep, Podgoračka 20, 24-28 par, 28/a, 17- Cijelo naselje- Crni put 22-40 par, Ulica Josifa Runjanina 2, 2/a, 4-34 par, 1, 1/a, 3-37 nep- antuna mihaljeva 16/a, 18-20 par, 20/a, 20/b, 20/c, 22, 22/a, 22/b, 24, 24/a, 24/b, 26, 32-38 par, 21, 21/c, 23, 25/a, 27-37 nep, hrvatskih žrtava domovinskog rata 2, 6, 3-5 nep, mije džanka - baje 2, 2/c, 2/d, 2/f, 2/g, 4/b, 6-8 par, 8/a, 8/b, 16-18par,23, 29-31 nep: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.