Tekst: Narcisa Vekić

Foto: Marko Žido

Da seokušaju i kao autori (priča, kazališnih predstava), kombinirajući svoj glazbeni talent s pisanjem, nije neka novina ni u svijetu ni u nas. Stoga nas nimalo nije iznenadilo kada se i osebujniokušao u pisanju priča za djecu. Ipak, ono što je iznenađenje – predstava se temelji jednim dijelom i na Mrletovim emotivnim pričama oi naišla na plodno u „malom“. Junaci, kojima su dušu i tijelo dali, u potrazi su za svojim identitetom u vremenima promjena i srazu sa surovim izazovima današnjega kompetitivnoga društva.Promocijom zbirke priča za djecunajavljena je svjetska praizvedba predstave, autorskog projektaDa jebilo u potocima, kao i– suvišno je isticati (sve je pod sloganom Let's party!). U predstavi Mendolena i Matija prepoznaju se neke od priča iz Mrletove zbirke (dvije su izvedbeno prilagodili Areta i Gordan -, a i autori su ostatka teksta), a glazbu za predstavu potpisuju upravo, a neke od pjesama naći će se i na njihovom novom albumuna što su osječki kazalištarci osobito ponosni!Osječani, mali i veliki, mogu biti ponosni na uprizorenje u kojem će uživati sve generacije, čak i pripadnici one najzahtjevnije dobne skupine, tinejdžeri.Autorska je ekipa željela (i uspjela) poslati poruku o važnosti širenja ljubavi i sreće tamo gdje je sada mrak i gdje je duboko stanjezbog nedostatka ljubavi – makar „“. Iako se čini da predstavi nedostaje čvrsta narativna linija, nekako im je to teško „zamjeriti“, jer iz dvorane izađete razdragani, nježniji i veseliji. Odličan posao odradio je mladi, ali već dokazani, koji je glumce odjenuo i scenu osmislio. I apsolutno prati kreativnost autorske ekipe, ali i podcrtava nekonvencionalnost i ludizam projekta.Svakako velike (pa i najveće) zasluge za genijalnu izvedbu idukoji su (kao i uvijek) briljantno utjelovili, izmaštali i na scenu postavili likove Mendolene i Matije. Pokazali su, ali i to koliko je važno imati pouzdanog kolegu.Kompatibilnost svakako spada u kategoriju subjektivnosti (gledatelja), ali u slučaju Arete i Gordana (između kojih je velika dobna razlika pa i iskustvena, ali i višegodišnje iskreno prijateljstvo) mislim da većina dijeli mišljenje. Iza njih su brojne zajedničke suradnje na sceni i izvan nje, osjeti se međusobno uvažavanje, povjerenje i potpora, što rezultira jedinstvenim i hvaljenim projektima, neponovljivom energijom, autentičnim scenama, odvažnošću, spremnošću na rizik i improvizaciju. Njihove izvanredne glumačke vještine, neosporan smisao za humor i dinamika pridonose dubljem razumijevanju likova i odličnim performansama, spontanošću.Očekujete li tipičnus vilenjacima, sobovima, darovima – ne računajte na to. Očekujete li zabavu, toplinu, poučnost (da darovi nisu bitni, nego osjećaji koje dijelimo i primamo) – bit ćete više nego zadovoljni. Interaktivnu kazališnu čaroliju ovih blagdana naći ćete na adresi Trg bana Josipa Jelačića 19.Predstavljanje zbirke priča za djecu „“ održano je dan uoči premijere (1. prosinca), kojom sepridružilo proslavi Dana grada Osijeka.Ravnatelj kazaliŠČa, napomenuo je ponosno da predstava jest primarno božićna, no na repertoaru će biti i dugo poslije blagdana.” nova je zbirka priča za djecu Damira Martinovića Mrleta, „“ – najavljuju iz nakladničke kuće, prve hrvatske glazbene knjižare. Zbirku priča je ilustrirao, a likovno ju je oblikovao. Uz slikovnicu dolazi i maska s Mrletovim likom.Popularni je riječki glazbenik 20-ak priča napisao, točnije ispričao/snimio kamerom u samo jedno poslijepodne. S obzirom na to da ih je objavljeno tek osam, za nadati se drugom pa i trećem nastavku. Nekako je tu ideju potvrdio i sam glazbenik, ali i njegova supruga, kritički pročitavši priče i priznajući da su (iako se kao junakinja nije našla ni u jednoj) jako dobre. U tako vedrom i šaljivom tonu prošla je čitava promocija, koju su opušteno i profesionalno moderirali polaznici Dramskog studija za srednjoškolce,Kišni razdraganci naslov je albuma Ivanke i Damira, anapisala je potom istoimenu slikovnicu. Tako je Ivanka u Osijek došla kao razdraganka 1, a Mrle kao razdraganac ŠČ predstaviti slikovnicu za koju su predstavljači Eva i Dino rekli da je „“. Dok su mu kćeri bile male, Mrle im je priče pričao da bi. Te priče nije zapisao, ali je ove (apstraktne o ljubavi, sreći, zadovoljstvu) pisao s istim ciljem, te da djecu potakne da i sami pišu svoje priče. Poznati zaljubljenik u igre riječima, Mrle je pričama i likovima dao naslove i imena od kojih klinci lome jezike: Ljepljivi Slječker (cool lik koji voli čvarke, od kojih su mu prsti ljepljivi), Vrludave Pripilirke i sl. Jedan od likova u predstavi je i doktor po imenu Srčislječković koji radi u institutu srećeljubizma.