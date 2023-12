Lorena Balić

Tekst i foto: ŽNK Osijek

, najbolja strijelkinjana projektu '' dobitnica jekojudodjeljuje u sklopuLorena je nagradu osvojila u kategoriji '', a uručena joj je u okviru svečanosti održane 30. studenog 2023. u Osijeku.BeCroactive nagrada ima za cilj prikazatii pojedince koji doprinose promociji sporta i tjelesne aktivnosti te sve dobrobiti istih. U tome kontekstu Lorena Balić osvojila je nagradu #BeCroactive 'Lokalni heroj' kao pojedinka, volonterka, koja je u radu s djevojčicama u dobi, pod kapomi projekta '', pokazala izniman trud u promicanju važnosti bavljenja sportom od najranije dobi.u jesen 2022. pokrenuo je program 'Princeze u kopačkama' namijenjen djevojčicama od 6 do 10 godina koje, odnosno igrati nogomet usprkos u Hrvatskoj izraženom stereotipu da to nije sport za njih. Kako zbog istih tih stereotipa nije bilo moguće pronaći izvor financiranja za program, ŽNK Osijek je potražio volontere unutar svoje nogometne zajednice. I tu se, posve neočekivano, za vođenje programa javila Lorena Balić, seniorka kluba i najbolja strijelkinja 1. HNLŽ, te nositeljica UEFA C licence. Unatoč svojim brojim obavezama! Naime, osim što dva puta dnevno profesionalno trenira nogomet, Lorena se i školuje.Vodeći program 'Princeze u kopačkama' Lorena je pokrenula veliki val uključivanja malih djevojčica u nogomet potičući svaku od njih da se bavi onim što želi, a ne onim što drugi žele. Osvijestila je zajednicu, roditelje djevojčica i širu javnost kako je nogomet sport u kojemu se mora početi osjećati rodna ravnopravnost koja je svuda zapisana na papiru. Zbog Lorene preko 70 djevojčica odlučilo je učiniti sport i rekreaciju svojom svakodnevicom i životnim temeljem na kojemu izrastaju zdravi mladi ljudi. Lorena je nesebičnim ulaganjem u naše najmlađe članove društva, odnosno njihov zdrav, psihički i fizički rast i razvoj, uložila puno u budućnost svih nas.#BeCroactive nagrada u Hrvatskoj je pokrenuta je po uzoru nakoje Europska komisija svake godine dodjeljuje najistaknutijim projektima i pojedincima koji su posvećeni promociji sporta. Nagrade se dodjeljuju u četiri kategorije: Lokalni heroj, Obrazovanje, Radno mjesto te Međugeneracijska uključenost. Između svih prijava, za svaku kategoriju biraju se po tri finalista, a između njih pobjednik. Lorena Balić se u finalu za osvojenu nagradu našla s košarkaškim trenerom,i jedriličarkom,