Tekst i foto: NK Osijek

od 15 sati na stadionudočekujuu 17. kolu SuperSport HNL-a. Nakon vrlo dobre predstave protiv Dinama, koja na žalostkroz bodovni učinak, Bijelo-plavi se okreću srazu s Rijekom koja u Osijek dolazi kao drugoplasirana momčad HNL-a i jedna od momčadi koje su trenutno u najboljoj formi., rekao je, trener Osijeka, naglasivši da ozljede i viroze kroje izgled njegove momčadi za subotnji sraz.Ipak, želja Zorana Zekića i svih nas je odigratii zadržati bodove u Osijeku.Rijeka na Opus Arenu dolazi sod tri mjeseca bez poraza.Trener Bijelo-plavih od svog dolaska na klupu Osijeka čeka i golgeterski učinak, zaključio je Zoran Zekić.