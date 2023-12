25. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije

podržali prijedlog

4.658.780,00 eura

270.817.663,00 eura

10.243.875,00 eura

14.902.655,00 eura

I ovaj rebalans pokazuje da je proračun bio realno planiran te da je odnos planiranih prihoda i dinamike izvršenja ponovno omogućio stabilan financijski završetak ove godine

Mato Lukić

Snježana Raguž

22 točke

Ivana Anušića

Mato Lukić

Sanja Bježančević

zaštitnih radionica

prihvatio

Već duže vremena, kao liječnik svjestan sam problema u zdravstvu, primjerice porast broja onkoloških pacijenata te dostupnosti terapije njihovim potrebama. Ugledajući se na inicijativu koja je postojala u Rijeci, a na koju se nadovezala i suradnja s Ministarstvom zdravstva te ostalim gradovima, želja je omogućiti tim ljudima da lakše dođu do ustanove ili onkološkog centra. Naime, mnogi pacijenti koji ne trebaju sanitet nemaju financijske mogućnosti doći do daljnjeg onkološkog liječenja te sam zbog toga predložio da takvu uslugu implementiramo i u Osječko-baranjsku županiju. To bi značilo da svi pacijenti mogu doći do potrebnog lječilišta. Nažalost, svatko od nas je svjestan da ako živimo u urbanim mjestima, da u svakoj zgradi imamo jedan novootkriveni karcinom te da kad pogledamo statistiku za 2022. godinu ona je poražavajuća, a nažalost za 2023. godinu će biti i još teža. Također, izuzetno teška situacija je u selima gdje stanovništvo stari i nema mogućnosti brzog i jednostavnog dolaska u neki od onkoloških središta

Samir Haj Barakat

Trenutno na području Županije ima oko 1.500 onkoloških bolesnika, pa će Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje OBŽ detaljnije proučiti mogućnosti za ovaj projekt, koji se već provodi u Rijeci i Zadru te će pokušati implementirati najbolje ideje

Vesna Vučemilović

povlačenja sredstava iz fondova EU

Kombel d.o.o. i odlaganje otpada

40.000 tona

Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske

Dine Tijardovića

vatrogascima i vatrogasnim društvima

Osječko-baranjska županija financira liječničke preglede naših vatrogasaca svake godine, međutim prema informacijama s Odjela pulmologije, nekoliko vatrogasaca koji su došli na kontrolu, imali su izuzetno loše nalaze. Zbog toga ćemo pokušati organizirati termine za sve vatrogasce koji su bili na požarištu tvrtke Drava International da pristupe pregledu i dobiju nalaze

Bojan Amanović

Radomira Čvarkovića

Ivica Mandić

Gradom Osijekom

spomen ploče djeci poginuloj u Domovinskom ratu

Zlatko Ahić

Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak

Dražena Jalovičara

Zlatko Adjulović

Ivica Šimundić

Zvonko Pongrac, Goran Đanić i Anto Đapić

Tekst i foto: OBZ.hr

Na, održanoj u Osijeku, vijećnici su većinom glasovaizmjena i dopuna Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu. Proračun se tako povećava zai sada iznosi, s tim da se rashodi Županijskog dijela proračuna smanjuju za, dok se rashodi za proračunske korisnike koji su evidencijski uključeni u proračun povećavaju za- rekao je zamjenik župana koji obnaša dužnost župana OBŽ, dok je pročelnica Upravnog odjela za javne financije OBŽdodala da se svi zacrtani ciljevi i programi realiziraju planiranom dinamikom.Na dnevnom redu sjednice bile su ukupno, a većina se odnosila na prateće odluke u vezi izmjena proračuna. Vijećnici su također podržali prijedlog projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu.Posebnu pozornost ipak je imala točka u kojoj je 13 vijećnika postavilo pitanja i predložilo inicijative županu. Kako je, nakon imenovanja dosadašnjeg županaza ministra obrane i potpredsjednika Vlade RH, na čelnu funkciju Osječko-baranjske županije zakonskim automatizmom došao dotadašnji zamjenik župana, ovo mu je bila prva sjednica predstavničkog tijela Županije na toj funkciji.Točku je otvorila vijećnicapredlažući da Županija kao jedinica regionalne samouprave pokrene postupak osnivanjaza osobe s invaliditetom. Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Mato Lukić jeinicijativu te najavio kako će resorni Upravni odjel razmotriti mogućnosti za realizaciju prijedloga.- rekao je vijećnikte predložio projekt prijevoza onkoloških bolesnika.Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Mato Lukić je prihvatio inicijativu, kako je rekao, uvaženog vijećnika i istaknutog liječnika Samira Haj Barakata. -, rekao je.Vijećnica dr. sc.upozorila je na mogućnostiza besplatne škole sporta i STEM područja te pitala koliko je Županija na tomu angažirana. Drugo pitanje odnosilo se tvrtkuu Belišću. Istaknula je kako postoje podaci po kojima količine otpada variraju i pote postoje sumnje da se na gradsko odlagalište dovozi otpad i iz drugih mjesta.Na prvo pitanje zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Mato Lukić je odgovorio da Županija već koristi sredstva europskih fondova za tu namjenu, a posebno je naglasio ulaganja ui nekoliko škola. Detaljan odgovor na to, kao i drugo pitanje, vijećnica će dobiti pisanim putem.Podržao je i prijedlog vijećnikaza pomoću obnavljanju opreme koja je uništena ili oštećena u gašenju požara u tvrtki Drava International. U proračunu je već osigurano 30.000 eura za obnovu opreme, a isto tako Županija će pomoći u organiziranju i osiguranju novca za zdravstvene preglede vatrogasaca koji su sudjelovali u intervenciji i ugrozili svoje zdravlje.- poručio je Lukić.Vijećnikće dobiti pisani odgovor, što je i zatražio, o aktivnostima zamjenika župana iz reda pripadnika srpske nacionalne manjineVijećnikpodsjetio je na događaj koji mu se osobno dogodio s hitnom pomoći te apalirao da formalnosti ne mogu biti problem prihvata oboljelih u hitnim slučajevima.U koordinaciji snastavit će se postupak za postavljanje, što kontinuirano predlaže vijećnik. Vijećnik je također predložio da postupak izgradnjepreuzme Upravni odjel za investicije i razvojne projekte OBŽ, što nije moguće prihvatiti iz više razloga, od zakonskih do vlasničkih.Na upit vijećnikao aktualnostima u vezi rada tvrtke Livit i širenju nesnosnog smrada u Belišću, što je upitao i vijećnik, Lukić je odgovorio da je Županija učinila sve što je u njenoj nadležnosti, a u međuvremenu je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dostavilo rješenje kojim se otpad sada naziva sirovinom. Dodao je da je Ministarstvo nadležno za tražene odgovore.Slično tomu je i u vezi posljedica požara u tvrtki Drava International, što je pitao vijećnik. Županija je poduzela sve moguće aktivnosti iz svoje nadležnosti, a postupak je u ovlasti Državnog inspektorata.Na kraju, pitanja o stanju u vezi afričke svinjske kuge postavili su vijećnici, a Lukić je podsjetio na sve aktivnosti koje je Osječko-baranjska županija učinila u posljednjih nekoliko mjeseci kad je u pitanju prevencija širenja ove bolesti. Naglasio je da je poljoprivreda tradicija i potreba od koje se ovdje živi, ali isto tako očekuje da se predstavnici prosvjednika i seljaka odazovu na sastanak u resornom ministarstvu.