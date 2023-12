Vodovod-Osijek d.o.o.

Projekt Osijek 4

rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje

Elaboratu privremene regulacije prometa

Krežmine, Vukovarske i Gundulićeve ulice

potpuno zatvaranje za promet

10 dana

od utorka, 5. prosinca 2023., do petka, 15. prosinca 2023.

novih instalacija

Obilazni promet u razdoblju od utorka, 5. prosinca 2023. do petka, 15. prosinca 2023. godine odvijat će se dvosmjerno sljedećim pravcima:

Tekst i foto: Vodovod Osijek

Zbog radova u sklopu investicije društvapod nazivom „“, čiji sastavni dio je iu Gundulićevoj ulici u Osijeku i to od Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice te dio Vukovarske ulice i Ulice kardinala A. Stepinca, sukladno, sljedeća faza radova izvodit će se na samom raskrižju. Ova faza radova zahtijevadijela Vukovarske ulice (od Zagrebačke do Stepinčeve ulice) u trajanjui togodine. Radovi obuhvaćaju prokop Vukovarske ulice, postavljanjevodoopskrbe i odvodnje te asfaltiranje i cjelovitu pripremu za puštanje u dvosmjerni promet dva sjeverna traka Vukovarske ulice, uključujući raskrižja te Krežminu, Stepinčevu i Zagrebačku ulicu.1. Vukovarska-Zagrebačka-Reisnerova-Stepinčeva-Vukovarska-Gajev trg,2. Vukovarska-Zagrebačka-Europske avenije-Stepinčeva-Vukovarska-Gajev trg.Stanovnike navedenih ulica, sugrađane i sve vozače koji prometuju navedenom lokacijom mole za strpljenje i razumijevanje.