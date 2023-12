Igre na sreću

Foto: Osijek031.com/Arhiv

[Sponzorirani članak]

iz godine u godinuinteresa među hrvatskim građanima. Posebno to dolazi do izražaja nakon što su se prebacile nai postale nam dostupne u svako doba dana.iznimno jeu Hrvatskoj. Bilo da je u pitanju online klađenje , u našoj zemlji postoji pregršt uključenih igrača, željnih doći do dodatne zarade zahvaljujući svojoj pronicljivosti.Službene informacije kažu da u hrvatskim igrama na sreću sudjelujesvakog tjedna. Procjenjuje se da se ta brojka približavana godišnjoj razini, odnosno četvrtini stanovništva.Zatoda sumeđu tvrtkama u Hrvatskoj koje, a broj njihovih korisnika konstantno raste. Isto vrijedi i za interes za lutrijskim igrama pa naša državna Lutrija također postiže impresivne poslovne rezultate.No,? To su pitanja kojima ćemo se baviti u ovoj našoj maloj analizi.U Hrvatskoj su se igre na sreću još tamo sredinom prošlog desetljeća uprebacile online. No, mnogi igrači su ostali vjerni uplatama u poslovnicama, sve dok nije došla pandemija.Od 2020. godine priređivači igara na sreću bilježekorisnika na Internetu. To vrijedi za, spremne svojim igračima ponuditi besplatne prijenose utakmica unutar mobilne aplikacije. Još veći rast vezan je uz online casino, prije svega zbog atraktivnih darova koje nudi novim korisnicima, o čemu više pročitajte na kockarnice.hr Drugim riječima, Internet je zaslužan za posljednjiu Hrvatskoj. Sada je lakše nego ikad uplatiti listić za klađenje ili za loto, a putem mobitela odjednom možete igrati casino igre 24 sata dnevno, bez potrebe da uopće izlazite iz vlastitog doma.Treba još naglasiti kako je seljenje iz poslovnica na Internet priređivačima igara na srećuposlovanja. To je oslobodilo dodatna sredstva koja mogu koristiti za vlastitu promociju, ali i za darivanje korisnika. Sve to djeluje poticajno na zaljubljenike u ovaj tip zabave, spremne uključiti se ako vide svoju priliku da im se osmjehne sreća.Priređivači igara na sreću trenutno se nalaze u, jer odlično zarađuju, a troškovi poslovanju su im pali, zahvaljujući prebacivanju na Internet.Sada samo moraju pronaći recept kako konstantno nuditi igračima nešto što će kod njih izazvati. Tu posebno mjesto zauzimaju jackpot nagrade , u Hrvatskoj već isplaćene u milijunskoj vrijednosti.Bilo da je u pitanju, korisnici imaju priliku dokopati se ogromnog dobitka. Naravno, za to je potrebno mnogo sreće, no dok god postoji mogućnost uzeti milijune preko noći, interes za takvim tipom igara bit će visok.Pa tako posljednjih godina velik rast popularnosti bilježe jackpot slotovi u internetskim kockarnicama. Na njima je dosad već isplaćen rekordni jackpot odi zasigurno će biti srušen u bližoj budućnosti. Radi se o progresivnom jackpotu koji raste sa svakim uključenim korisnikom i na kraju pripada onom najsretnijem.Dodajmo tome čakglavnog zgoditka, što je rekordna hrvatska isplata na lotu pa postaje jasno da igre na sreću još uvijek imaju snažne adute kako privući nove igrače. Zato možemo očekivati nastavak njihovog rasta i u godinama koje slijede, što zbog bonusa i jackpot nagrada, što zbog lakoće pristupa putem mobitela.Naravno, rast korisnika ne može biti vječan u zemlji kojoj pada broj stanovnika. Očekuje se da će se zaustaviti negdje na razini između milijun i milijun i pol korisnika. Međutim, nakon toga neće uslijediti pad, već održavanje na visokoj razini, što će priređivače igara na sreću zadržati među najuspješnijim tvrtkama u našoj zemlji.