Tekst i foto: TZ OBŽ

je u suradnji spredstavilatijekom mjeseca studenog na dva važna međunarodna turistička sajma –World Travel Market (WTM), jedan od, održao se od 6. do 8. studenog, u izložbenom centru ExCel us temom “”. Turistička ponuda Osječko-baranjske županije te Slavonije i Baranje predstavljena je u sklopu zajedničkog štandapod nazivom “”. Dunav se pokazao kao odličan pojam razlikovanja u odnosu na percepciju Hrvatske kao dominantno “”. U sklopu sajma održani su sastanci s turističkim agencijama i novinarima koji su iskazali interes za posjet Slavoniji i Baranji. Promocija destinacije važna je na ovom svjetskom sajmu i zbog prometne povezanosti tržišta krozkoja je nastala kao rezultat suradnje s irskom niskotarifnom avio-kompanijom Ryanair.Tijekom prošlog tjedna ponuda destinacije predstavljena je i na poljskom tržištu kroz nastup na međunarodnom turističkom sajmukoji se održao od 23. do 25. studenog u. Uz mentorstvo predstavnika, destinaciju su aktivno promovirali i učenici. Broj gostiju iz Poljske je od 2021. godine u intenzivnom rastu, stoga je ovo važan korak u promociji destinacije na velikom tržištu koje Poljska nudi. Za vrijeme sajma održani su sastanci s Predstavništvom HTZ-a u Poljskoj i mogućim suradnicima u promociji destinacije. Organiziran je također sastanak svih “sajamskih” turističkih predstavnika iz Hrvatske us veleposlanikom g.na temu buduće suradnje različitih dionika dviju zemalja.Nastupi na sajmovima su realizirani u sklopu provedbe projekta UP. 03.3.1.05.0006 VirtuOS – uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, čiji je nositelj Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, a koji je u potpunosti financiran u okviru OP „Upravljanje ljudskim potencijalima 2014.-2020.“ iz Europskog socijalnog fonda. Riječ je iznimno važnom projektu, jer jedan od najvećih izazova sektora turizma zapošljavanje kvalificiranog osoblja.Osječko-baranjska županija koncem studenog 2023. godineu dolascima i noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada su zabilježeni rekordni turistički rezultati. Omjer domaćih i stranih gostiju se skoro izjednačio, uz minimalnu prednost od 2.5% u noćenjima domaćih gostiju. Ulaganje u obrazovanje mladih ljudih i njihovo zapošljavanje jedan je od prioriteta za održivi razvoj turizma u destinaciji.