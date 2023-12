Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

ove jesenirezultate na kakve su njegovi navijači navikli prethodnih godina. No, momčad jeda biu Europi do kraja sezone.Polako se približavamo polovici sezone HNL-a, a Osijek se ne nalazi na poziciji na kojoj bi želio biti. Naime, momčad koju je tijekom ljeta vodio, a zatim preuzeonikako da uđe use među liderima na ljestvici.Osijek definitivno imai to je glavni razlog njegovih. Dovoljno je reći da je momčad primila dvostruko više golova od svih svojih najvećih rivala.Baš zato hrvatske legalne kladionice višekao jednog od kandidata za osvajanje, trofeja koji i dalje nedostaje u klupskim vitrinama. No, sjećamo se da sui prošle godine bili u krizi tijekom jeseni i zime, no na kraju su sve ispravili i osvojili treće mjesto koje ih je odvelo u Europu.Sezona je za Osijek počela, otvaranjem stadiona, s 13 tisuća sjedalica za navijače. Radi se o trenutnou Hrvatskoj pa se očekivalo da će djelovati poticajno na domaće nogometaše.No, nakon nekolikozapočeli su problemi koji su se nastavili sve do prosinca. Osijek je u Europi ranood turske Adane, a u HNL-u je povremeno primaočak i protiv najslabijih suparnika. Kako piše portal Supersport , Osijek spada među momčadi kod kojih najčešće prolazi oklada više od 2,5 gola na utakmici, a na razočaranje slavonskih navijača od toga je dosta pogodaka završavalo iza leđa Marka Malenice.Dakle, Osijekova obrana zasad je napo utakmici, što je činiu HNL-u. To se osjetilo i u nedavnim derbijima protiv Hajduka i Dinama u kojima jezabilježio poraze, što je pokazalo da smjena trenera nije riješila sve probleme koji su se javili u svlačionici.Dodajmo tome smjenu sportskog direktora, kao i trzavice izmeđupa je jasno da će zimska HNL pauza koja počinje 17. prosinca dobro doći Osijeku i njegovim nogometašima.Unatoč tome što se trenutno muči zadržati priključak s liderima, Osijek zapravo ima sasvimiz koje se do kraja sezone definitivno može izvući više.Ofenziva u kojoj djelujusvakako ima potencijala, a tu je sada i mladikoji se proslavio postignutim pogotkom protiv Dinama. U vezi pak djeluje sjajni strijelac, a iskusne i kvalitetne pojedince Osijek zapravo ima u svim linijama.Zato je na Osijeku odraditii pokušati pronaći rješenja za svoje probleme u obrani. Nužno je igrati čvrsti i organizirani nogomet, kako bi se momčad probila do Europe tijekom proljeća.Naravno, tu mogu pomoći itijekom zimskog prijelaznog roka. Ako ih pak ne bude, tada treba podići samopouzdanje trenutnog kadra i bolje uigrati momčad.U svakom slučaju, pred Osijekom na novom stadionu svakako je. Potrebno je sada samo voditii vješto slagati momčad u sezonama koje dolaze, kako igračka imena ne bi preopteretila budžet kluba, a da opet ekipa bude konkurentna u HNL-u. Trenutno Osijek ne uspijeva u tom naumu, no sve može krenuti na bolje već u 2024. godini.