adventskom razdoblju

opasnost od izbijanja požara

neopreznog korištenja

Stoga je važno pridržavati se savjeta vatrogasaca:

sezonom grijanja

neodgovorno ponašanje

Tekst i foto: HVZ

U predstojećempovećava seu stambenim objektima zbogblagdanskih dekoracija, od lampica do svijeća i prskalica. Osobito je važno naglasiti kako suha božićna drvca i razne plastične dekoracije lako gore te se požar brzo može proširiti na okolni namještaj.- upaljene svijeće ne ostavljajte bez nadzora- nemojte koristiti neispravnu božićnu rasvjetu- ne palite prskalice na božićnom drvcu- držite upaljače, svijeće i šibice izvan dohvata djece- produžni kabeli moraju biti ispravni kao i ostali uređaji koji se koriste- izbjegavajte prekrivati produžne kabele tepisima i ostalim tkaninama- ukoliko do požara i dođe, zatvorite vrata i prozore kako biste tako spriječili širenje dima i topline- u slučaju požara nazovite vatrogasce na broj 193 ili Centar 112.Razdoblje adventa poklapa se sate stoga skrećemo pozornost i nakod odlaganja pepela. Bez obzira na niske temperature, ako je suho vrijeme, vrući pepeo u dodiru s lakogorivim tvarima poput kartonske ambalaže, raznog otpadnog papira i slično, postaje opasan uzročnik požara. Naime, žar iz pepela i do 24 sata nakon odlaganja predstavlja potencijalni izvor zapaljenja. Pepeo odlažite na za to predviđeno mjesto ili u metalnu posudu te ga pogasite vodom nakon odlaganja.Pridržavajmo se savjeta o odgovornom ponašanju i provedimo nadolazeće blagdansko razdoblje u miru.