Sutra započinje, a s njime započinje i! Božićne dekoracije već su donijeleu centar, na radiju se već čuju, a u petak, 1. prosinca službeno započinje i! Ove godine u Portanovi su pripremiliu kojemu svakoga dana imate priliku osvojiti. Sve što trebate učiniti je obaviti kupnju u minimalnom iznosu od, posjetiti blagdanski kutak kod Info pulta i zaigrati igricu na tabletu!Krilatica ovogodišnjeg Adventa u Portanovi je: „“ – a iz Portanove predlažu i savršen dar ovog Božića:! Za one koji to možda još ne znaju, Portanova poklon karticu moguće je kupiti naPortanove ili, a iznos na karticimože se koristiti višekratno u gotovo svim trgovinama u Portanovi. Pa… Tko kaže da savršen dar ne postoji?A kada smo već kod darova,za blagdanski shopping u Portanovi je već u– kada je na rasporedu! Kao i svake prve srijede u mjesecu, prva srijeda u prosincu donosi priliku za najpovoljniji shopping. Pratite web stranicu i društvene mreže Portanove kako bi prvi saznali koji vas popusti očekuju!Osim Portastičneobilježava se još nešto važno…! Kao i svake godine, i ove godine u Portanovi najavljuju, ali i one! A kako se ovom blagdanu najviše vesele upravo djeca, za njih su uu Portanovi pripremili posebnu zabavu za djecu:tamo stiže već u! Pripremili su: blagdanske igre, kreativne radionice, igrokaz, disco i karaoke show te naravno darivanje i fotografiranje sa svetim Nikolom!Osim, tijekom prosinca iz Portanove pozivaju i na humanitarno djelovanje! Tako svake subote imate priliku biti dio, započevši ove. Djelatnicičekat će vas u prizemlju TC Portanova, u lokalu nasuprot Hrvatske pošte.A kako bi olakšali planiranje kupovine i blagdanske aktivnosti, Portanova je sačuvalaza ovo blagdansko vrijeme, stoga će ova nedjelja, 2. prosinca, kao i sve nedjelje do Badnjaka, biti