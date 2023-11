Sebastien

unapređenju

trudnom zaručnicom Leom

savršen

grupom problematičnih putnika

bijega divljih životinja

neočekivanog poroda

obiteljskog vagona

nije gotova

Simon

odlučan za osvetu

najbezobzirniju i urnebesnu želju

[Nagradno darivanje]

1x2 ulaznice

Vlak ludila

Nagradno darivanje

CINESTAR OSIJEK

Moja CineStar srijeda

povoljnijoj cijeni

CineStar kina, Cinematima, putem iCineStar aplikacije ili ONLINE kupovinom

Pogodnost Moja Cine Srijeda ne vrijedi:

CineStar raspored je uvijek dostupan u tjednom pregledniku najava, pri vrhu Tekućije uvijek dostupan u tjednom pregledniku najava, pri vrhu naslovnice portala Osijek031.com i u mjesečnom pregledu - Najave 031

Kontrolor željezničkih karataupravo je ostvario svoj san oi seli se na jug u sunčani Marseille sa svojom. Kuća je iznajmljena, useljenje je za tri dana, život je. Zato, kada Sebastien kreće na evaluaciju radnog učinka prije unapređenja, misli da je to samo formalnost. Međutim, uskoro saznaje da će ispitivač biti onaj koga se svi boje, taj luđak - ali pravedan. Stvari krenu nizbrdo već u prvom vagonu, gdje se Sebastien suočava s. No, to je samo početak onoga što ga očekuje, oddo, svaki vagon je izazovniji od prethodnog... sve dok ne stigne dood kojeg se grozi, u kojem apsolutno ništa nije pod kontrolom. Sebastienova noćna morajer shvaća da je, njegov kolega koji nije dobio unapređenje, također umiješan i iracionalno. Kako bi dobio ono što želi, Sebastien će morati preživjeti...Portal Osijek031 darujeza film "".možete pronaći na našoj Facebook stranici. Portanova centar, Svilajska 31 a, Osijek, 060 32 32 33, Cijena 1,71kn/min za pozive iz fiksne mreže s PDV-om. Cijena 2,92kn/min za pozive iz mobilne mreže s PDV-om.BLITZ-CINESTAR d.o.o., Branimirova 29, 10000 ZagrebOIB 24146311117; MB 1734067,Ostvarite pogodnost kupovine ulaznica SRIJEDOM poMogućnost kupovine ulaznica i za IMAX i 4DX projekcije po povoljnijoj cijeni!Ulaznice možete kupiti na blagajnamaDodaci (4DX, 3D, eXtreme, VIP i LOVEBOX sjedala, te dodataci za filmove čija je dužina trajanja veća od 120 min, 140 min i više) se naplaćuju u punoj cijeni na povoljniju cijenu kino ulaznice unutar usluge Moja Cine Srijeda.Prilikom korištenja Stars Club 2x Bonus kartice u svrhu plaćanja usluge Moja Cine Srijeda bilježe se bodovi na kartici.- blagdanima i praznicima- za pretpremijene projekcije- za Gold Class projekcije- za Spektakle u CineStaru (opera, balet, koncerti)- za dokumentarne filmove u regularnim dvoranama, IMAX-u i Gold Class-u- za ostale sadržaje koje CineStar odrediBlitz-CineStar zadržava pravo da određene filmove i projekcije koje prikazuje srijedom, izdvoji iz akcije Moja Cine srijeda. Tada se ulaznica naplaćuje po punoj cijeni.Za sva pitanja obratite nam se na: