Foto: Osijek031.com/Arhiv

godine u 10:30 sati, na tržnici, održat će se, nastavljajući provoditi svoje projekte zajedno s udrugom „“, a u okviru proslave obilježavanjaCilj obilježavanja ovog dana je io problemu nedostatka hrane u svijetu te ojačati solidarnost zemalja u borbi protiv gladi, pothranjenosti i siromaštva te svakako o promjenama naše prehrane i prehrambenih navika koje su smo pod utjecajem globalizacije, urbanizacije i promjena životnog standarda značajno promijenili i to na način da smo sezonsko voće i povrće zamijenili visoko hranom bogatom škrobom, jednostavnim šećerima, mastima, solju, te mesom i drugim namirnicama životinjskog podrijetla.svojim brojnim projektima potiče razvoju našoj županiji, ali i građane da kupuju na tržnicama zdrave i domaće proizvode. Naš dugogodišnji i najpoznatiji projekt je „“ čiji certifikat jamči potrošačima da je riječ o domaćim i svježim proizvodima iz vlastite proizvodnje.Osim toga, misleći i na velik broj onih koji, na žalost, oskudijevaju i ne mogu si priuštiti hranu nužnu za život i zdravlje, te na još veći problem bacanja viška hrane tržnicama i izvan nje, Tržnica d.o.o. se uključila zajedno s PVH Zrt tržnicom iz Pečuha u projekt “Domaća hrana za domaće ljude„ (“Local products for the people„) HUHR/1601/3.1.1/0023 te redovito organizira podjelu i donaciju hrane.Pozivaju vas, vjerne zakupnike, građane i sve ljude dobre volje da se priključite akciji, a kao mali znak pažnje za vaša dobra djela, za vas su pripremili čaj i topla peciva.Ovo je prilika podsjetiti se da hrane ima dovoljno, samo ponekad nije dobro raspoređena te ju trebamo proslijediti potrebitima i potaknuti građane i ljude dobre volje da se odazovu.Za sve dodatne informacije i prijavu za doniranje možete kontaktirati Službu komercijalnih poslova i naplate, na broj telefona:ili na e-mail adresu: