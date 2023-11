Šahovski dom Zrinjevac

postao je katedrala osječkog šaha za sve generacije.Sama činjenica da u gradu Osijeku u klubovima imamlađih od dvadeset godina pokazatelj je daNikada u povijesti šaha našeg grada broj mladih šahista nije bio veći od broja seniora do rekordne 2023.Nakon tri tjedna u subotu 25. studenog 2023 završeno je. Natjecanje je bilo mješovito u dvije kategorije za djevojčice i dječake do 11 godina te za kadetkinje i kadete do 15 godina. Igralo se9 kola, uz tempo igre 30 minuta plus dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez.Organizator je, a tehnički organizator šahovski klub. Sudili suNakon zanimljivih i uzbudljivih partija dobili smo i prvake u svim kategorijama, kojima je predsjednik Osječkog šahovskog savezauručio, a najmlađi šahisti dobili su čokolade.Kategorija U 11 za kadetkinje donijela je prvo mjestoiz ŠK Višnjevac, odmah do nje plasirale su seiz ŠK Damin gambit, kod kadeta U11 vodila se zanimljiva utrka gdje su čak trojica mladih šahista imala 7,5 poena, a po dopunskim kriterijima prvo mjesto pripalo jeiz ŠK Damin gambit, dok je njegov klupski kolegazauzeo drugo mjesto, atreće. Kadetkinje U15 odigrale su zanimljiv turnir gdje su prve tri pozicije zauzele šahistice Daminog gambita. Prvo mjesto osvojila jesa 6,5 bodova, druga je bila njena sestra, a treća. Kod kadeta U15 dominirao jeŠK Damin gambit koji je pobijedio sve svoje protivnike i osvojio prvo mjesto. Drugi je bio, a treći. Igrali su kadeti iz tri kluba1. Laura Horvat- 4,5.2. Iva Jandrok – 4,3. Karmen Kneginjić -3,5Kadeti U11:1. Borna Delaš – 7,5,2. Grgur Brleković i3. Nikola Kopljar -7,5Kadetkinje U15:1. Anja Savić – 6,52. Neva Savić – 5,53. Helena Kosina – 4,5Kadeti U15:1. Dominik Brleković -9,2. Zvonimir Buljić -6,53. Karlo Kurtović – 5,5U nedjelju 26.11 počelo je i 1. Juniorsko prvenstvo Osijeka, a od 11.12 do 17.12.2023 odigrat će se i seniorsko prvenstvo Osijeka sa nagradnim fondom od 1.100 eura i čak 11 nagrada za sve kategorije.