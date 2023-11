Sarajevu

Tekst i foto: Zdenko Korpar

U bosanskohercegovačkoj prijestolniciu nedjelju 26. studenoga održano je natjecanje dizača utega pod nazivom ””. Na natjecanju je nastupio hrvatski kadetski reprezentativac i novi član sarajevskog Željezničara Osječanin. Sven je bioi podigao je više svojih osobnih rekorda u trzaju i to, što su ujedno iBosne i Hercegovine. Sven je pak u izbačaju podigao, čime je oborio svoje vlastite rekorde za više od 10 kilograma.Sve su to i novi rekordi BiH u dobnoj skupini 17, 20 i 23 godine, tjelesne težine do 102 kg.Sven je tako ukupno ostvario 18 rekorda Bosne i Hercegovine ( trzaj, izbačaj i biatlon). Inače, na natjecanju je nastupilosvih dobnih skupina.