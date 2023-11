Moto klub Osijek

subotu, 2. prosinca 2023.

Motomrazovi 2023

Okupljanje je ispred MK Osijek oko 9:00 sati, a zatim:

10:00 sati

9. prosinca

Foto: Osijek031.com/Arhiv

, organizira humanitarnu akciju- okoorganizirani defile do Doma za odgoj djece i mladeži gdje će se predati pokloni za djecu Doma, gdje se planiraju zadržati do 10:45 sati- zatim idu do Dječjeg doma Klasje gdje će predati poklone za djecu, gdje se planiraju zadržati do 11:45 sati- zatim kreću do Tvrđe i Trga J. Križanića gdje planiraju darivati i uveseljavati djecu.U slučaju lošeg vremena akcija se odgađa za