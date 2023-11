raspoloženim gostima

Prije svega, čestitam gostima na zasluženoj pobjedi. Nama je ovo možda i najgora utakmica u sezoni. Kada smo trebali biti najbolji, nismo bili. Možda je bio i preveliki pritisak jer smo apostrofirali ovaj susret kao najbitniji u ovom dijelu sezone. Možda je bila kriva i psihološka priprema, za to preuzimam kompletnu odgovornost. Teško je išta komentirati poslije ovakve utakmice, ostaje gorak okus. Okrećemo se dalje nastavku prvenstva i idemo probati uzeti neke bodove do kraja

Frano Veraja

Karlo Vašarević i Fran Ćurić

Roko Purić

Dino Hećimović

Davali smo sve od sebe do zadnje minute, ali to danas nije bilo dovoljno. Ovo nam je vjerojatno i najgora utakmica do sada. Treba čestitati Karlovcu, a mi trebamo naći u čemu je problem i dići glave za nadolazeće susrete. Ovako vruće glave ne mogu reći što se danas dogodilo, moramo prespavati i pogledati utakmicu svi zajedno

Ivano Grčić i Dominik Smojver

Domagoj Smojver

Mateo Kajba

Tekst i foto: RK Osijek

Davali su sve od sebe i pokušavali naći način kako parirati, alinisu imali sreće. Na koncu je, u drugom međusobnom susretu ove sezone, ponovno. Ovaj put s rezultatom 30:24.Potencijalnabila bi odza obje momčadi. Ne nužni, ali od znatne pomoći za drugi dio sezone. S tim na umu, Karlovčani suotvorili utakmicu i već nakon prvih šest minuta stekli prednost 3:1. Mlada momčad Osijeka pak, pod pritiskom ovog susreta,najbolje odgovoriti. Gostujući je sastav nametnuo svoj ritam od samog početka, a na kraju i na odmor otišao s prednošću 13:9.U nastavak su Osječani ušli neštou obrani. Pokušavali su uporno sustići razliku, ali gosti se nisu predavali tek tako. Štoviše, u prvih 10-ak minuta ostvarili su i svojute došli na plus devet. Tu su se i Osječani probudili. U razdoblju od sedam minuta napravili su seriju 8:3 te u 52. minuti, pri rezultatu 22:26, potpirili nade za fantastičan povratak u utakmicu. Ipak, to se nije dogodilo. Karlovčani su mirno odigrali do posljednje minute te na koncu slavili s 30:24.“, istaknuo je Osijekov trenerpo završetku utakmice.U Verajinom su kadru najbolji strijelci bilisa šest pogodaka, aje postigao četiri gola i dodao četiri asistencije.je pak upisao 10 obrana.“, podijelio je Purić.U gostujućem sastavu najuspješniji su bilis osam pogodaka, aje četiri puta zatresao mrežu.je također deset puta sačuvao vlastiti gol.U sljedećem kolu Osječani gostuju kod Zagreba, a Karlovac će na domaćem parketu ugostiti momčad Varaždina.