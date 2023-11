Kaštelanskoj ulici

Drukčiji su bili standardi u vrijeme kada su ova naselja građena, uglavnom je to bilo jedno parkirno mjesto po stanu ili čak negdje i manje od jednoga. Međutim, danas su navike naših sugrađanki i sugrađana, kao i standard u konačnici, takvi da po stanu ide više od jednog automobila i onda se pojavljuje nedostatak parkirnih mjesta, posebno u ovakvim planskim stambenim naseljima. U većini naselja na području grada Osijeka nedostaje parkirnih mjesta, no ovdje smo to uspjeli jednim dijelom riješiti

U ovoj godini na području ove gradske četvrti iz gradskog proračuna imamo investicije u ukupnom iznosu od 260 000 eura. U prošloj godini to je bilo ukupno 235.000 eura, a općenito izdvajamo u odnosu na početak mandata 10 posto više sredstava za prioritete gradskih četvrti i mjesnih odbora

na Jugu 2 izgrađeno jena javnoj zelenoj površini s ukupnood kojih je jedno parkirališno mjesto namijenjeno osobama s invaliditetom.Radovi su vrijedni, trajali su mjesec dana, a u subotu ih je obišao zamjenik gradonačelnika– rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin.Naglasio je kako je uz parking posađeno ite da se i u drugim dijelovima grada pokušavaju iznaći rješenja po pitanju nedostatnih parkirnih mjesta.Zamjenik gradonačelnika Vulin rekao je i kako su na područjuu tijeku i radovi na sanaciji kolnika u Opatijskoj ulici, te sanacija kružnog toka na raskrižju Opatijske i Kirove ulice što je investicija Hrvatskih cesta.– rekao je Vulin., predsjednik Gradske četvrti Jug 2 kazao je kako je nedostatak parkinga biou ovoj ulici te da je izgradnja novih 22 parkirališna mjesta pokazatelj dobre suradnje Grada i gradske četvrti.