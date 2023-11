Advent u Osijeku

od 1. do 31. prosinca 2023.

Tvrđi

Program u Tvrđi odvija se u 3 zone (od toga su dvije ugo-prodajne zone):

- ZONA A. Trg J. Križanića, ispred crkve sv. Mihovila, Tvrđa

- ZONA B. Trg svetog Trojstva, Tvrđa

- ZONA C. Franjevačka ulica, Tvrđa

Petak , 1. prosinca 2023.

Subota , 2. prosinca 2023.

Petak , 8. prosinca 2023.

Subota , 9. prosinca 2023.

Petak , 15. prosinca 2023.

Subota , 16. prosinca 2023.

Petak , 22. prosinca 2023.

Subota , 23. prosinca 2023.

Ovogodišnjiodržavat će se, na nekoliko lokacija.Zona A predstavlja kontinuirani centralni program Adventa u Osijeku 2023. godine, Advent u Tvrđi. Uz svakodnevnu ponudu prigodne hrane i pića, zonu će obilježiti tradicionalni božićni ugođaj, prodaja suvenira i tradicijskih proizvoda u toplom božićnom ambijentu. Program podrazumijeva i pozornicu za glazbeni program, dječji program i različite aktivacije. Vikendom će Zonu A dodatno obilježiti tematski festival svijetla.Vrijeme: 01.12.2023. – 25.12.2023.Zonu B obilježava Festival jelki – Trg svetog Trojstva bit će obogaćen velikim okićenim jelkama koje će posjetitelje dovesti do sada već prepoznatljivog najvećeg panoramskog kotača u Hrvatskoj. Zonu B obilježit će i otvaranje Središnjeg ureda Djeda Božićnjaka u Osijeku. Vikendom će i Zonu B dodatno obilježiti tematski festival svijetla.Vrijeme: 01.12.2023. – 25.12.2023.Zonu C opisuju 4 Adventska festivala za 4 vikenda, božićni ugođaj i glazbeni programi na velikoj pozornici, uz prigodnu ponudu hrane i pića.Glazbeni program:- Marko Tolja- Vanna- Klapa Intrade- Vatra- Bang Bang- Songkillers- Gelato Sisters- Mia Dimšić, No Jazz bandUz navedeni koncept važno je naglasiti kako će veliki lunapark ponovno biti Kod školjke te kako će Tvrđa ove godine biti domaćin i novogodišnjeg programa, i dječjeg i večernjeg i za tu prigodu dodatno će se aktivirati i Trg Vatroslava Lisinskog.