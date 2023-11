Svemirom će se zauvijek širiti valovi nebeske glazbe i posijati život na nekoj udaljenoj planeti. Mozartova glazba, kao onaj nedokučivi okidač onoga što nazivamo životom. Maestro Muti rekao je: Arija Grofice ili Suzane iz Figarovog pira, možda je najbliže kako se možemo približiti nebesima. Volim tako misliti da je ova opera, eto, napisana upravo sada i upravo za nas u HNK-u u Osijeku

Tekst: HNK u Osijeku

Foto: Kristijan Cimer

“ – između ostaloga je redatelj, u čijem viđenju će osječka i hrvatska publika odmoći pogledati Mozartovu komičnu operu, kao prvu glazbenu premijeru– riječi su kojima je intendantna današnjoj konferenciji za medije (održanoj u gledalištu) najkraće opisao ovo uprizorenje, koje iako traje dva i pol sata – proleti u trenu. Sve je puno gegova, izvrsno je pjevački odrađeno, pa je zahvalio solistima, ali i cijeloj autorskoj ekipi. Zbog prve suradnje s Dolenčićem „“ (nakon prijenosa Lucie di Lammermoor iz splitskog HNK-a), iznimno je sretan, jer je cijeli tim napredovao. Još u ljeto se ove godine Dolenčić (čija lutkarska Čarobna frula na sceni Zagrebačkog kazališta lutaka igra od 2006.) počeo „družiti“ s Mozartom.– rekao je u uvodu Ham.S obzirom na stvaralačko bogatstvo velikog Mozarta, ne čudi da je redatelj Dolenčić rekao kako je načinio „“ iz tog mnoštva ideja. Subverzivan sam po sebi, Figarov pir opera je koju od praizvedbe (vrlo uspješne, s čak sedam biseva!) izvode sva kazališta diljem svijeta.ne prestaje gotovo 240 godina, na nekim je pozornicama bila i 20 puta.Dvostruku podjelu za Mozartovu operu iznijeti, ono je čime se malo koje kazalište može podičiti. Osječki HNK-a za podjelu je trebao samo jednu gošću. Prvi, no nadamo se ne i zadnji puta, to je mlada i sjajnau ulozi Susanne, koju ćemo gledati u subotnjoj premijeri. Prva joj je to velika uloga nakon diplome pa je zahvalna na prilici. Njezina je alternacija, kaže Dolenčić, hvalio da u završnici pjeva svih 11 solista, što mu nitko nije vjerovao da je moguće.– pohvalio je redatelj ponaosob sve soliste, uz posebne čestitke Blažu Galojliću (Figaro) na golemom poslu koji je obavio.Da mu za tjedan dana netko ponudi da opet radi Figarov pir, prihvatio bi Dolenčić:– u šali je dodao redatelj, na što se maestro Pavišić nadovezao rekavši da bi to bilo i do osam sati.Pavišić i Dolenčić surađivali su već naUvjeren da će Figarov pir dugo biti na repertoaru,zahvalio je suradnicima iz Zagreba i Ljubljane, ali i kolegama iz HNK-a u Osijeku, sretan što će Osijeku i Hrvatskoj podariti lijepu predstavu. Ponosan je što će mlađi kolege imati prigodu raditi s Dolenčićem na onom u čemu je najbolji.S osječkim HNK-om 10-ak, a s Dolenčićem i više od 50 puta surađivao je, kojemu je ovo drugi Figarov pir. Scenografijunadogradio je, jer se nisu bavili mjestom i vremenom događanja, nego emocijama likova. Puno je promjena svjetla, jer je redatelj ustrajao na dinamici. Da su probe bile ispunjene zabavom i smijehom, naglasio je i arhitekt i scenograf iz Ljubljane, Stražišar.istaknuo je da su probe protekle bez povišenih tonova, a predstava je britka, brza, baš „mozartovska“, puna energije i boja i uvjeren je da će ljudi odlaziti s predstave zadovoljni.(Figaro) mišljenja je da bi ovakvu izvedbu zamislio i sam Mozart. Osječki je Figarov pir, kakav je bio i skladatelj. Opera zahtijeva pjevanje, glumu i pokret i stoga je zahtjevna. S tim se slaže i(uzu ulozi grofa Almavive), koji izvodi i jednu od najzahtjevnijih baritonskih arija.– napomenuo je Adamček.Kostimografkinja je, a dirigentisu groficapažsuje učitelj glazbesu sudac, aliječnik. Grogov vrtlarsu, a njegova kći. U ulozi anđelapojavljuje se djevojčicaVladimir je Ham na koncu zahvalio radionicama HNK-a, koje su odradile ogroman posao. No, kako to i puno košta, zahvala uvijek ide sponzorima, ovaj puta tvrtki Nexe, ponosnom partneru i pokrovitelju HNK-a od 2005. Budućim se suradnjama nada i Tomislav Karin, u ime tvrtke Nexe.