ponedjeljak 27. studenoga 2023.

jednokratno novčano primanje

5 389 korisnika

411.100,00 eura

146 korisnika

160 eura

671 korisnika mirovine

120 eura

1 645 korisnika mirovine

80 eura

2 927 korisnika s mirovinom

60 eura

bit će isplaćenokorisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 14. rujna 2023., jednokratno novčano primanje (JNP) u ovoj isplati dobit će, i za to je osiguranoiz Državnog proračuna.Zamirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 23.360,00 eura,zakoji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 80.520,00 eura,zakoji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570 eura isplatit će sejednokratno, i za to je osigurano 131.600,00 eura, azaod 570,01 do 700 eura jednokratno će se isplatiti, i za to je osigurano 175.620,00 eura iz državnog proračuna.