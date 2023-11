Nogometaši Osijeka

subotu 25. studenog 2023.

17.30 sati

stadionu Maksimir

GNK Dinamo

reprezentativne stanke

Imali smo ova dva tjedna za rad. Na žalost bilo je ozlijeđenih, viroznih i odsutnih tako da smo radili u manjim grupama, ali nešto smo odradili. Imamo dosta problema, ali tako je otkad sam došao, ne treba o tome previše lamentirati niti kukati. Čeka nas derbi a nismo baš u sjajnoj situaciji, no sami smo se doveli do nje i sami se moramo iščupati. Dinamo nije idealan suparnik za to, ali bez obzira na ime suparnika i mjesto odigravanja utakmice svi moramo pokazati još veću dozu profesionalizma. Tu mislim da se moramo zamisliti što je svaki od nas dao klubu i na koji način treba razmišljati i kako se postaviti

Zoran Zekić

Lijepa sjećanja

dobra iskustva

Ne treba mi nikakav veći motiv od toga da su nam potrebni bodovi, o ostalom ne razmišljam. Nadam se da igrači imaju motiv, želju i pamet da budemo što bolji. Dvije pobjede su lijepa sjećanja, jedna je došla nakon 18 godina tako da… Što reći nego ponovilo se!

fizičko osvježenje

Caktaš je bio virozan i praktički nije uopće trenirao, Jugović je dobio ozljedu koja je dosta komplicirana i bojim se da ga nema duže vrijeme. Imamo i neke kartonirane, druge koji nakon nastupa za reprezentaciju nisu u najboljem stanju jer su igrali pod injekcijama i vratili se potpuno izraubani. Lijepa činjenica je da smo treninzima priključili četiri kadeta koji su donijeli osvježenje i malo radosti, dvojica će biti u kadru za Dinamo… To su lijepe stvari koje se događaju i kojih će u budućnosti biti još više, a isto tako se nadam da ovi iskusniji igrači svojom kvalitetom i odnosom dati više kako bi bili podrška toj djeci u prilagodbi na seniorski nogomet.

Rastrčani i kompaktni

Bruno Petković

Apsolutno je jedan od najboljih igrača u ligi, znamo njegove kvalitete, pripremamo se kao da će igrati… Ne možemo razmišljati samo o suparniku, važan je naš gard, kako ćemo se mi postaviti. Puno se pita Dinamo, ali moramo biti hrabriji, jači na lopti i više vjerovati u sebe. Treba uživati i kada patimo jer nakon patnje dolaze ljepše stvari.

Zekić je imao puno komplimenata na račun Modrih…

Dinamo je i dalje naša najbolja momčad, s najvećim budžetom i najboljim pojedincima. U situaciji su u kojoj jesu, ali imamo mi svojih briga. Ne smijemo im dati da se razmašu, ne smijemo im dati puno prostora, mi moramo biti što rastrčaniji i kompaktniji, imati jasnu ideju kako ćemo igrati kada imamo loptu

