Tekst i foto: Hrvatski kuharski savez

Nakon pokazanog znanja u tri kategorijeiz restorana Bedem u Varaždinu je prvak, drugo mjesto zauzeo jeiz varaždinskog restorana Nobel, dok je treće mjesto osvojioiz RIVA restaurant & longe bara. Državni prvak u slastičarstvu za 2023. godinu jeiz Valamar Riviere. Glavni su to rezultati, koji su protekla četiri dana po prvi puta održani u Osijeku na lokaciji, gdje su se okupili najbolji hrvatski kuhari i slastičari.Nakon napete, dvodnevne borbe u tri kuharske kategorije, novim državnim prvakom u kuharstvu proglašen jeiz varaždinskog restorana Bedem. U natjecanju slastičara, koji su također pokazivali znanje i vještine u tri kategorije, pobjedu je odnioiz Valamar Riviere i tako drugu godinu zaredom postao državni prvak u slastičarstvu. Srebro je osvojilaiz varaždinskog restorana The Family, a između dvoje navedenih su presudili najsitniji detalji.Najznačajnija kulinarska manifestacija u Hrvatskoj je u utorak započela, natjecanjem mladih budućih kuhara i slastičara kojima su se u novoj kategoriji pridružili i konobari. Učenici kuharstva završnih razreda srednjih ugostiteljskih škola su pokazali znanje i usavršene tehnike u kategorijama kulinarstva i slastičarstva, dok su konobari demonstrirali znanje u svojim disciplinama. Kuharsko prvo mjesto pripalo je učenicima iz, dok u skupini slastičara pobjedu kući nosi. U konobarskim disciplinama koje su po prvi puta dio festivala, u kategoriji posluživanja najboljima su se pokazali učenici iz, pobjedu u kategorji sljubljivana jela i vina odnose učenici iz, a nagrada za najbolje bariste odlazi u. U natjecanju Kamelija kupa su sudjelovaleiz cijele Hrvatske sa ukupnopod vodstvom 48 nastavnika mentora.Pobjednici su proglašeni u sklopu svečanekoja je u večernjim satima održana u prostorijama hotela Osijek.Prvaci države i najbolji učenici osvojili su, osim laskavih titula, novčanih i sponzorskih nagrada, ina Visokoj školi Aspira.Zadnji natjecateljski danpribližio je Hrvatsku svjetskoj kulinarskoj eliti kroz održavanje revijalnog izdanja natjecanja Bocuse d’Or Croatia. Izazovu su se odvažili chefiz restorana Bruschetta i chefiz dubrovačkog restorana 360, rame uz rame sa svojim pomoćnicima, redom,. Bocuse d'Or je prestižno natjecanje i veliki izazov za najambicioznije kuhare, a ovo revijalno izdanje je kandidatima iznova pružilo uvid u tijek natjecanja ovakve razine. Zasigurno im je pomogao feedback, norveškog chefa, pobjednika Europskih kvalifikacija (2018. i 2020.) i dvostrukog osvajača trećeg mjesta u finalu Bocuse d'Or-a u Francuskoj, koji je ovom prilikom predvodio stručni žiri. Oba tima su, osim novog iskustva i znanja, primila diplome i zahvalnice za sudjelovanje.Osim natjecateljskog djela, zainteresirani posjetitelji i kuhari mogli su sudjelovati i u mnogobrojnimu kojima su vrhunski chefovi i slastičari nesebično dijelili svoja znanja s kolegama, ali i zainteresiranom publikom. Tako smo u proteklim danima mogli pratiti radionice, kolega iz Dora Trgovine, a tu su bile i brojne degustacije koje su nam omogućili Dukat i Podravka.Manifestacija “Dani hrvatskog kulinarstva” još je jednom ugostila gotovote je uspješno održana sa željom, i stvaranja novih poznanstava na natjecateljskoj gastro sceni Hrvatske. Velika važnost svakom izdanju manifestacije posvećena je i edukaciji svih sudionika kroz sama natjecanja, radionice i uključivanje iskusnih međunarodnih sudaca u ocjenjivanje natjecateljskih kreacija. Zahvaljujemo svim sudionicima, sucima i posjetiteljima koji su podržali organizaciju i provedbu same manifestacije, te se veselimo sljedećem susretu na 16. Danima hrvatskog kulinarstva.Hvala našim generalnim pokroviteljima Dukatu i Podravki koji već niz godina podržavaju ovu manifestaciju i time doprinose razvoju hrvatskog kulinarstva. Zahvaljujemo i Aspiri, Trgovini Dora i Hrvatskoj turističkoj zajednici. Posebnu zahvalu upućujemo našim ovogodišnjim partnerima u organizaciji, Regionalnom centru kompetentnosti Ugostiteljsko – turistička škola, Osijek, koji su uvelike doprinijeli realizaciji ovogodišnjeg izdanja manifestacije, pogotovo u provođenju natjecanja učenika Kamelija kup.