pet golova razlike

rukometaša Osijeka i Karlovca

popravak dojmova

Paket24 Premijer lige-Lige A momčad Karlovca

subotu, 25. studenog

18 sati

dvije pobjede i jedan neriješen ishod

europski Trogir

Dominik Smojver

Tatjane Rašić

Očekuje nas zahtjevan zadatak. Iako smo u prvom susretu vodili cijelo prvo poluvrijeme, i to i do pet razlike, na kraju smo poraženi. Sada momčad Karlovca, osokoljena pobjedom nad Trogirom, nema što izgubiti u Osijeku. S druge strane, nama je pobjeda imperativ kako bismo ciklus od četiri domaće utakmice u pet kola završili na najbolji mogući način. Mislim da smo dobro proučili protivnika i nadam se da ćemo uspjeti iskoristiti njihove slabosti

Frano Veraja

potpun kadar

Fabijan Mihaljević

Roko Mandarić

U subotu nas očekuje vrlo zahtjevna utakmica protiv Karlovca koja je od velike važnosti za obje ekipe. Karlovac je ozbiljna momčad s nekoliko iskusnih pojedinaca koji mogu činiti razliku. Jedni su od rijetkih u Premijer ligi koji igraju 3,2,1 obranu, ali vjerujem da ćemo se pripremiti na sve kako ne bi bilo iznenađenja. U prvom susretu u Karlovcu, nakon vrlo dobrog ulaska u utakmicu nismo uspjeli održati prednost koju smo stekli u prvom poluvremenu, pa se nismo vratili kući s bodovima. Vjerujem da ćemo na domaćem parketu pokazati da smo bolja ekipa i da će dva boda ostati na Zrinjevcu

četvrtu uzastopnu pobjedu

Vodili su, a onda stali. Na kraju tu utakmicu i izgubili. Tako je izgledao prvi međusobni susret, a sada Osječani imaju priliku za. U sklopu 11. kolastiže na Zrinjevac gdje su Osječani neporaženi u posljednje tri utakmice. Dvoboj je na rasporedu u, s početkom uKarlovac je u dosadašnjem dijelu sezone upisaouz sedam poraza. Jedna od te dvije pobjede bila je upravo ona protiv Osijeka, a do druga dva boda došli su baš u prošlom kolu kada su s 25:22 svladali. Tad su protiv Trogirana preokrenuti vodstvo u 13. minuti i od onda nisu gubili ostvarenu prednost. Iako je to bila prava timska pobjeda, golovima ih je predvodio sjajnikoji je upisao osam pogodaka, a koji se dosad istaknuo kao najbolji strijelac kluba u gradu na četiri rijeke. Sastavsvakako će imati što pokazati u Osijeku, no nešto će se definitivno pitati i Osječane. Ipak momčad Frane Veraje na svom parketu nije poražena već tri utakmice.“, najavio je Osijekov trenerStrateg bijelo-plavih može računati na gotovo. Naime, nedostaje samokoji je ozljedio koljeno još protiv Zagreba. U konkurenciji će se svakako naći i mladikoji je onda u Karlovcu bio jedan od najboljih pojedinaca.“, zaključio je Mandarić.Osijek koji se bori zana svom parketu. Utakmica u kojoj mogu isprati gorak okus prvog sraza s Karlovčanima. Na koncu, i polaznici rukometne akademije koji će pod poluvremenom pokazati svoje vještine. Treba li bolji poziv? Subota zvuči kao idealan dan za rukomet i Zrinjevac, nemoj propustiti. Podsjećamo, utakmica je na rasporedu u 18 sati, a ulazi se otvaraju pola sata prije početka. U subotu – izaberi Osijek.