Pule

Ogulina

2000 eura kazne

450 nedostavljenih pošiljaka

400

50

nisu čak ni negirali

Na području Pule dostava se povremeno odvijala otežano zbog nedostatka radne snage, velikog rasta broja pošiljaka te povećane fluktuacije radnika. Nedostatak radnika najviše se osjetio tijekom ljetnih mjeseci, odnosno tijekom ljetne sezone. Na području Ogulina dostava je bila privremeno otežana jer su mijenjani nazivi ulica u naseljima, što je dovelo do neusklađenosti s adresama navedenima na pošiljkama.



Napominjemo kako ovakve situacije nisu uobičajene i ako dolazi do problema s dostavom, to nikako nije pravilo, već iznimka. Također, pokrenut je interni stegovni postupak te će odgovorni radnici biti sankcionirani

Hrvatske pošte

Dvojica poštara, jedan izi jedan iz, u državni će proračun morati uplatiti ponakon što je u njihovim uredima pronađeno čakza koje je prošao dostavni rok, a oni ih nisu ni pokušali dostaviti, doznaje Jutarnji list Poštanski inspektori su krajem kolovoza ove godine obavili inspekciju te u Puli pronašli, a u Ogulinunedostavljenih pošiljaka.Za mnoge od njih poštarida ih nisu ni pokušali dostaviti, iako su inspektorima za to nudili svakojaka obrazloženja koja su ovi na kraju odbacili.", poručili su iz