radova

četvrtak, 23. studenog 2023., u trajanju od 9 do 12 sati

obustave isporuke pitke vode

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Zbog neizostavnihna rekonstrukciji cjevovoda pitke vode u Sljemenskoj ulici, u, doći će dou sljedećim ulicama:- Sljemenska ulica, u dijelu od Dalmatinske do Kolodvorske ulice,- Učka ulica,- Kolodvorska ulica, od Kozjačke do kućnog broja 175,- Fruškogorska ulica, od kućnog broja 6 do 8d,- Vijenac Dinare i- Vijenac Petrove gore.Stanovnike navedenih ulica Vodovod Osijek moli za razumijevanje.