Osječko-baranjska županija

dodjeljuje potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

436.600,00 eura

115.659,00 eura

Mato Lukić

57 korisnika

isplaćene potpore

103.037,00 eura

45 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, 3 obrta, 2 trgovačka društava, 3 jedinice lokalne samouprave, 2 tamburaške škole, jednom kulturno-umjetničkom društvu i jednoj udruzi

Jedna od temeljnih zadaća Osječko-baranjske županije jest razvoj poljoprivrede na području naše županije gdje, kao i u ostalim sektorima, nastojimo stvoriti poticajno okruženje za njezin razvoj. Dodjeljujemo 13 različitih potpora, a posebnu pozornost posvetili smo mladim poljoprivrednicima koji su, uz ekološke proizvođače, u najvišem rangu potpora. Za ovu godinu izdvojili smo 436.000 eura, a u odnosu na prošlu godinu taj smo iznos povećali za 17 posto. Također, mogu najaviti da će sljedeće godine biti dodatnih potpora, budući da osluškujemo potrebe poljoprivrednika te će se one dodjeljivati voćarima, povrtlarima, pčelarima i svinjogojcima. Kad govorimo o svinjogojstvu, jedna od potpora će biti sufinanciranje prekategorizacije gospodarstava u viši rang

Mato Lukić

Romeo Lukić

Želja nam je sačuvati ruralni prostor u kojem ti ljudi žive i rade. Zbog toga nudimo četiri potpore u stočarstvu, potom potpore mladima, za osnivanje OPG-ova, zatim za organizaciju manifestacija i istraživačku djelatnost, za koju je ove godine vladao velik interes i odaziv. Jedina smo županija koja podupire oštećenike u slučaju prirodnih nepogoda, a pratimo naše proizvođače u podizanju kvalitete prerade do usluga klanja u stočarstvu. Trenutno se u e-savjetovanju nalaze nove potpore kada ćemo izdvojiti puno veća sredstva nego do sada, pri čemu ćemo ugasiti dva javna poziva i uvesti četiri. Potpore se kreću od 50 do 80%, ovisno o javnom pozivu

Mladi se danas ne žele toliko baviti poljoprivredom, iako je ona pokretač svega. Da nema proizvodnje hrane, ne bi bilo ni života. Zahvaljujući mjerama Županije koje potiču upravo mlade da se bave poljoprivredom, mnoge su stvari olakšane, međutim dojma sam da se oni i dalje boje „uprljati ruke“. Naša se tvrtka ove godine prijavila na natječaj za brendiranje te ćemo sredstva iskoristiti za dobivanje certifikata Global G.A.P. koji nam uvelike pomaže u prodaji jer je dokaz prvoklasne kvalitete proizvoda i uvjeta rada. On nam pruža mogućnost prodaje i izvan Hrvatske, u velikim trgovačkim lancima

Stipo Filakov

Anita Habada

Naš proizvodni pogon nalazi se na području Satnice Đakovačke, a nasadi na području Đakovštine. Mjera za koju smo se prijavili je stvaranje kvalitete i robne marke, a potpore Županije nam izrazito pomažu jer zahvaljujući njima uvodimo proizvode u prodaju. Također, sredstva ulažemo i u daljnju proizvodnju što nam uvelike olakšava poslovanje. Kada smo krenuli s proizvodnjom na površini od 10 hektara, vrlo brzo smo shvatili da uzgoj same sirovine neće biti dovoljan za opstanak na tržištu, već da je nužno stvaranje dodane vrijednosti. Zbog toga smo se odlučili na preradu nakon koje gotov proizvod plasiramo na tržište kroz maloprodaju

redovito, pa je ove godine za tu namjenu u proračunu osigurano. Javni natječaji bili su otvoreni do 15. studenoga (ili do iskorištenja sredstava) za 12 mjera, a Javni poziv za dodjelu potpora za manifestacije otvoren je do 1. prosinca ili do iskorištenja sredstava. Dio potpora u vrijednostiveć je dodijeljen za 55 korisnika, a jučer je zamjenik župana koji obnaša dužnost župana OBŽpotpisao je ugovore s joškojima će bitiu vrijednosti ukupno. Riječ je o. Preostali iznos potpora bit će isplaćen do kraja 2023 godine.- kazao, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana.Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu OBŽnaglasio je kako su potpore kreirane s ciljem zaštite radnih mjesta u proizvodnji, ali i u svrhu poticanja malih proizvođača da dodatno osnaže svoje poslovanje. -- dodao je Jukić.- naglasio je, vlasnik tvrtke Dalis d.o.o. iz Gajića.iz OPG-a Habada koji se bavi proizvodnjom i preradom orašastih plodova, odnosno lješnjaka kazala je: -- rekla je Anita Habada.