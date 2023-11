Portanovi

odlična zabava

Kruševac geto

700.000 ljudi

srijedu 22. studenog

21 sat

Luckia Casinu

Portanovi

besplatno

CineStar kina

20. rođendan

rođendanskom slavlju

2,5 eura

22. studenog

Black Friday

najpovoljniji shopping

petak 24. studenoga

Black Friday

popuste

Crnom vikendu

Crnom tjednu

uspješna

veću gužvu

strpljenje

višestruko

probleme u prometu

ne nastaje

a križanju prilazne ceste i obilaznice te na obližnjem kružnom toku

nema protoka

jako usporen

dodatno osoblje

nemaju ingerenciju

Prometna policija je obaviještena o mogućim gužvama i pozvana da izađe na teren i pomogne u reguliranju prometa.

smanjiti gužve

pet

od 26. studenog

radne

Za sutra je unajavljenaza posjetitelje. Popularni comedy dvojac pod nazivom, kojeg na društvenim mrežama prati više od, a video skečevi dosežu do pola milijuna pregleda, nastupit će u Osijeku u. Svoje standardno rasprodane nastupe u Osijeku, upotpunit će upravo ovim gostovanjem i to potpunou Luckia Casinu Osijek!A ikoja ove godine slave svojvas baš sutra pozivaju da se pridružite. Ulaznice su snižene napa zatobudite u CineStaru i uživajte u nekom od novih filmskih hitova ili pak cijelom maratonu!A ono što svi s nestrpljenjem iščekujemo samo što nije!, sinonim zau Portanovi, ove godine obilježava se u, a popusti su, možemo to slobodno reći, već započeli. Posljednji petak u studenom poznat i kao, dan je kada trgovci nudei ne ograničavaju se pritom na samo jedan dan pa posljednjih godina već govorimo i o, pa i. U svakom slučaju, da bi vam Black Friday kupovina bila zaista– počnite pratiti ponude u omiljenom shopping centru već sada, a u petak se vidimo u Portanovi.Obzirom na standardno veliku posjećenost na Crni petak realno je za očekivati ina prilazima ovom trgovačkom centru. Iz Portanove mole zau takvim situacijama. Broj posjetitelja tijekom blagdana u trgovačkim centrimaje veći negoli je to uobičajeno, a iznimka nije ni Portanova. Sve to izaziva ikoji će i ove godine biti izraženi obzirom na radove na brojnim prometnicama u gradu. Međutim, iz Portanove ističu da problemkod njih na parkingu već n, odnosno cestama van Portanove koji se „zaštopaju“ i jednostavnoili je. Iako je Portanova osiguralana svom prostoru, nad ovim cestamau smislu bilo kakvog reguliranja prometa te poručuju: „A ono što će zasigurnou nadolazećem periodu su radne nedjelje. Portanova je sačuvala njih čakza ovo predblagdansko vrijeme, tako da će, pa sve do Badnjaka, 24. prosinca sve nedjelje biti