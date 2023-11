Osječka kulturna scena

književno djelo

Gorana Srdarevića

Starački dom za maloljetnu delinkvenciju

Naklada Ceres

komedije

To je glavno pitanje za svakog od nas tijekom cijelog života. Jer vaš osobni odabir životnih prioriteta će odrediti hoćete li biti sretni u životu ili ne. Kvaka 22 je u tome što ćemo tek na kraju puta shvatiti jesmo li birali dobro ili loše? To je život. I to je ok. Jer kad bi svi za sebe donosili samo ispravne odluke, to ne bi bio život, već mentalna tamnica te lagano i bezbrižno krstarenje do smrti. Nekima je to sasvim prihvatljivo, ali na pogrešnim se odlukama uči, na ispravnima ne. I pogrešne odluke su u pravilu puno uzbudljivije. To se upravo događa ekipi “gerile iz Idile” u mojem najnovijem romanu. Smrt bi mogla svratiti svakog trena po bilo kojega od njih, a na njima je da odaberu kako će proživjeti to malo vremena koje im je preostalo prije nego dođe. Čitav su život birali prioritete koji nisu bili njihovi, već su ih morali birati i staviti ih ispred sebe i svoje sreće. Sada, u sutonu svojih života, odlučili su da će za promjenu oni sami sebi postati prioritet broj jedan. I tu kreće kaos, jer nitko od njih to ne očekuje. Dok ih svi sa svih strana pokušavaju obuzdati i dovesti natrag “u red”, oni se još jače bore za sebe i svoje možda zadnje uzbuđenje u životu.

dva uspješna romana

Ovo mi je dosad treći objavljeni rukopis od tri ukupno napisana, tako da trenutno imam stopostotni učinak. Moram priznati da mi laska što su urednici i izdavači prepoznali moje rukopise kao dovoljno kvalitetne da ih odluče objaviti. Lagao bih kad bih rekao da mi to ništa ne znači, jer svaki čovjek voli i želi dobiti nekakvo priznanje za svoj rad. Nebitno je kojim se poslom bavi. Čak se i džepari međusobno hvale koji je od njih izbunario najviše novčanika po tramvajima. Moj roman prvijenac, krimić naziva “Izravno”, objavljen je 2014.g. Bio je iznimno uspješan, te je mjesecima bio među najčitanijim romanima u zemlji. Čak se rodila ideja o ekranizaciji u suradnji s redateljem Goranom Kulenovićem, no na kraju zbog mnogih obveza i nedostatka vremena nismo uspjeli ostvariti više od ideje. Drugi je roman naziva “Najteže vrijeme za istinu onda je kada sve može biti istina”, izašao 2021.g. Radi se o SF žanru, svojevrsna je analiza današnjeg svijeta kroz oči svjetski uglednog sociologa, te njegovo predviđanje kako će svijet izgledati u budućnosti. Neke od ideja iznesenih u tom romanu su se već danas čak i počele ostvarivati. Roman je također postigao značajan uspjeh, te je u proljeće 2023.g. zbog interesa publike doživio i svoje drugo izdanje. Nadam se da će publika dobro prihvatiti i ovaj najnoviji.

upravo je postala jača za još jednoiz pera osječkog književnikakojemu je upravo objavljen treći po redu roman "", u izdanju zagrebačke izdavačke kuće. Nakon krimi trilera i SF-a, Goran se ovoga puta odlučio okušati u žanrukoja se ustvari bavi jednim vrlo ozbiljnim pitanjem životnih prioriteta, kako kaže autor osobno...Goran je inače prije ovog, objavio jošod kojih je jedan u proljeće ove godine doživio i svoje drugo izdanje.