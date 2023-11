Hrvatskog sabora

novog ministra obrane i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

Ivan Anušić

Mato Lukić

Iznimna mi je čast preuzeti dužnost potpredsjednika Vlada Republike Hrvatske i ministra obrane RH. S ciljem jačanja obrambenih kapaciteta i unapređenja sigurnosti naše Domovine, istinski ću se posvetiti osnaživanju i moderniziranju Hrvatske vojske, simbola snage i ponosa hrvatskog naroda. Hrvatski vojnik najvažniji je dio obrambenog sustava, stoga ću osobitu pažnju posvetiti dodatnom jačanju materijalnih prava i poboljšanju uvjeta života, obuke i rada hrvatskog vojnika, dočasnika i časnika. Zahvaljujem predsjedniku Vlade 🇭🇷 Andrej Plenković, stranačkim kolegama i koalicijskim partnerima na ukazanom povjerenju za obnašanje ove časne dužnosti u službi hrvatskog naroda i Republike Hrvatske

Iskoristit ću priliku i čestitati našem dojučerašnjem županu Ivanu Anušiću na imenovanju potpredsjednikom Vlade i ministrom obrane RH. Prije nekoliko trenutaka smo izvršili primopreduju iako ona nije službeno ni zakonski potrebna i dogovorili daljnju suradnju ministarstva i Županije. Kao njegov prvi zamjenik bio sam involviran u ukupan dosadašnji rad svih naših upravnih odjela. Ministar Anušić mi ostavlja izvrstan tim u Osječko-baranjskoj županiji koji je opravdao dosadašnja očekivanja i siguran sam da istim tempom nastavljamo do kraja mandata. Aktivnosti se nastavljaju i nećemo raditi promjene jer smjer koji je zadan je i do sada davao izvrsne rezultate. Naravno da planiramo i nove projekte, naglasak ćemo staviti na dodatno osnaživanje gospodarstva, ali i na obrazovanje i zdravstvenu skrb koje su i temeljne zadaće Županije, a sve s ciljem osnaživanja istoka Hrvatske kako gospodarski tako i demografski

Fakultet za fizičku kulturu

Tekst i foto: OBZ.hr

Na sjedniciodržanoj dosadašnji župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić potvrđen je zaje odmah stupio na novu dužnost, a sukladno zakonskim odredbama došlo je do promjene na čelu Osječko-baranjske županije. Dosadašnji zamjenik županaobnaša dužnost župana najveće županije na istoku Hrvatske.- izjavio je Ivan Anušić, novi ministar obrane i potpredsjednik Vlade RH.Prema Zakonu nakon dvije godine mandata, dužnost župana preuzima prvi zamjenik Mato Lukić. Njegov mandat obnašatelja dužnosti župana započeo je danas kolegijem kabineta i nizom aktivnosti.- rekao je Mato Lukić, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Osječko-baranjske županijeMato Lukić je rođen 06. rujna 1973. godine, s obitelji živi u Osijeku. Kao maloljetni dragovoljac u lipnju 1991. godine uključio se u obranu Republike Hrvatske kao pripadnik 106. i 130 brigade, a kasnije i Vojne policije i 3. Gardijske brigade.Nastekao je zvanje stručni specijalist - trener sportske rekreacije, na Filozofskom fakultetu završio je Studij socijalnog rada i stekao zvanje diplomirani socijalni radnik, a od 2020. godine polaznik je Poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručna zvanja usavršavao je nizom edukacija s područja socijalnog rada i zdravstva, volontiranjem u udrugama i drugim aktivnostima.U Hrvatskoj vojsci bio je do 2001. godine, a potom je radio u sustavu socijalne skrbi, od toga pet godina na mjestu ravnatelja u Domu za odgoj djece i mladeži Osijek. Od veljače 2018. godine bio je ravnatelj Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, a od svibnja 2021. godine do danas zamjenik župana.