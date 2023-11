Hrvatskih cesta d.o.o. Poslovna jedinice Osijek, Uprave za ceste Osječko-baranjske županije i Cestinga d.o.o. Osijek

održavanje cesta u zimskom razdoblju

operativni planovi

od 15. studenoga 2023. do 15. ožujka 2024.

Josip Miletić

imska služba traje od 15. studenog do 15. ožujka, a tvrtka Cesting je kao i svake godine spremna za nadolazeću sezonu. Održavamo državne, županijske i lokalne prometnice, ukupno 2.377 kilometara. Ove godine ćemo imati 68 vozila na raspolaganju što znači da će jedno vozilo pokrivati 34 kilometra, a to se smatra dobrim standardom. Što se tiče zaliha soli, ove godine osigurali smo 3.200 tona i još je 900 tona u dolasku. Inače, prosječna godišnja potrošnja soli je između 2.000 i 3.200 tona soli, a uz to imamo i 20 tona kalcijevog klorida. Imamo i 10 mjesta pripravnosti, to su naše nadcestarije u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i dijelu Virovitičko-podravske županije, a organizirali smo i dežurstvo 24 sata dnevno

Dubravko Kučinac

600.000 eura

Zahvaljujem tvrtki Cesting što je i ove godine, na početku zimske službe na raspolaganju svim našim sugrađanima kako bi osigurali da sve ceste u datom trenutku budu očišćene i prohodne. Također, apeliram na sve vozače i sudionike prometa na dodatan oprez tijekom zimskih mjeseci zbog nepovoljnijih i težih uvjeta. Cesting održava oko 2.300 kilometara cesta, od čega je oko 1.800 kilometara unutar naše županije, a zahvaljujući novoj opremi koju su nabavili tijekom prošle i ove godine siguran sam da će biti spremni za sve izazove koji su pred njima

Josip Miletić

906,83 km cesta

629,96 km županijskih i 276,87 km

550,15 km

1.456,97 km

28 vozila Cestinga i 14 vozila kooperanta

U organizacijiu krugu tvrtke Cesting održan je redoviti sastanak svih službi uključenih. Tom prigodom predstavljeni suodržavanja javnih cesta u zimskom razdoblju 2023./2024. godine - koje trajegodine - za područje Osječko-baranjske županije, kao i Vukovarsko-srijemske i dijela Virovitičko-podravske županije. Sastanku je nazočio i zamjenik župana Osječko-baranjske županije, a nakon sastanka upriličena je smotra vozila i strojeva za zimsko održavanje u ovoj sezoni.- Z- kazao je, direktor Cestinga d.o.o. Osijek.Dodao je da je Cesting tijekom ove i prošle godine uložiou nabavku novih strojeva koje će koristiti u ovoj zimskoj sezoni.- rekao je zamjenik županaPrema Izvedbenom programu zimskog održavanja cesta Uprave za ceste Osječko-baranjske županije održava se prohodnost nai tolokalnih cesta, a prema programu Hrvatskih cesta nadržavnih cesta. Ukupno se održava prohodnost nadržavnih, županijskih i lokalnih cesta. Za te aktivnosti planirano je angažirati, što je ukupno 42 vozila s kompletnom opremom, što iznosi prosječno 34,69 km po vozilu. Od toga na županijskim i lokalnim cestama 18 vozila, što iznosi prosječno 50,38 km po vozilu, a na državnim cestama 24 vozila, što iznosi prosječno 22,92 km po vozilu.