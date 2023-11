Ekonomski fakultet u Osijeku i Belje plus

Ekonomski fakultet u Osijeku tradicionalno surađuje s najprominentnijim gospodarskim subjektima na području Slavonije i Baranju u zajedničkom cilju dvosmjerne razmjene znanja i obostranog napretka. Ovakve znanstveno-stručne aktivnosti studentima već za vrijeme studija pružaju bogato iskustvo rada u struci – i to u regionalno etabliranim kompanijama, dok tvrtkama partnerima omogućuju ciljani razvoj i odabir budućeg kvalitetnog kadra za daljnje unaprjeđenje poslovanja. Na naše neizmjerno zadovoljstvo, posljednja u nizu ovakvih znanstveno-stručnih suradnji postignuta je upravo s jednom od perjanica Slavonije i Baranje te kontinentalne hrvatske u cijelosti, tvrtkom Belje plus. Ovom suradnjom dodatno smo potvrdili svoju ulogu pokretača društvenih i gospodarskih iskoraka kroz vrhunsko obrazovanje i poticanje zapošljivosti mladih.

Ovo je treći sporazum o suradnji, koji smo potpisali sa znanstvenim ustanovama u Osijeku, u ovoj godini, što najbolje pokazuje našu usmjerenost prema zajedničkim projektima i razvoju naše kompanije, ali i cijele regije. Ekonomski fakultet Osijek je i bio i moj prvi odabir u vrijeme studiranja pa me osobno veseli činjenica što će studenti Fakulteta imati priliku puno toga vidjeti i naučiti tijekom stručne prakse, koju će imati prilike obavljati u Belju. Naša kompanija je dugi niz godina predvodnik u inovacijama i primjeni novih tehnologija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, a bavimo se s ukupno trinaest različitih biznisa. Vjerujem da će ovaj sporazum potaknuti i suradnju naših zaposlenika sa znanstvenicima Ekonomskog fakulteta u Osijeku i da ćemo zajednički kreirati nove projekte, proizvode i usluge

potpisali su sporazum okojim je i službeno uspostavljena snažnija sinergija na. Temeljni cilj suradnje jetekroz stručne prakse, a zatim i stvaranje prilika za razvoj budućeg kadra i zapošljavanje mladih talenata u Belju plus. Sporazum o suradnji su u prostorijama EFOS-a potpisali prof.dr.sc., dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku i, izvršni direktor Poslovnog područja poljoprivreda Fortenova grupe i predsjednik Uprave Belja plus, zajedno s, članom Uprave Belja.Navedena znanstveno-stručna suradnjarazmjene znanja i iskustva između akademske i gospodarske zajednice Osječko-baranjske županije u svrhu osiguravanja temelja za daljnji gospodarski rast šire regije. Kao renomirana kompanija od iznimnog nacionalnog značaja, Belje plus pružit će studentima EFOS-a vrijedna znanja i iskustva kroz stručne prakse, studije slučaja, ustupanje podataka za vježbe u okviru nastave te vježbe testiranja i istraživanja tržišta na svojim proizvodima. Uz to, tvrtka u sklopu suradnje dobiva važnu priliku za dodatno predstavljanje studentima u ulozi potencijalnog poslodavca te za razvoj mladih talenata koji mogu dodatno obogatiti kadar Belja plus.Prilikom potpisivanja sporazuma, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc.naglasio je „“ istaknuo je, predsjednik Uprave Belja plus.