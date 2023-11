Hrvatski sabor

Foto: OBZ.hr/Arhiv

danas je potvrdioza novog! Za Anušića je glasovalo, aje bilo protiv.Podsjetimo, u subotu je te dužnosti razriješenzbog izazivanjau kojoj je poginula jedna osoba.rođen je 13. listopada 1973. godine u Osijeku. Osnovnu školu završio je ute započeo srednjoškolsko obrazovanje u Osijeku.U ožujku 1991. godine sa 17 godinasrednju školu u trećem razredu kako bi se priključio. Od lipnja 1991. godine i osnutka 106. brigade ZNG RH, također kao maloljetnik postaje. Tijekom Domovinskog rata bio je pripadnik. Od 1991. do 1995. godine prošao jeu Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, od istočne Slavonije, zatim u kolovozu 1992. godine na dubrovačkom području, u siječnju 1993. godine sudjelovao je u, a u kolovozu iste godine je mjesec dana proveo na području BiH. Sasudjelovao je od 1993. do 1995. godine u akcijama na Velebitu, a s istom postrojbom sudjelovao je i u akcijii oslobađanju područja zapadne Slavonije. Po završetku ratnih operacija na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine završava srednju školu u Osijeku te se upisuje nagdje je stekao višu stručnu spremu i titulu stručnog prvostupnika trenerske struke.Nositelj jete niza pohvala i nagrada.2003. godine umirovljen je iz, a od 2002. do 2005. godine predsjednik je i trener u. Politički angažman započinje 2005. godine kandidaturom i izborom za načelnika. Do 2017. godine, odnosno 12 godina u kontinuitetu je načelnik te općine, jedne odu Hrvatskoj. 2011. godine postaje član Hrvatske demokratske zajednice, a za predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Osječko-baranjske županije izabran je u ožujku 2014. godine. Dvije godine poslije na istu dužnost izabran je jednoglasno na redovitoj izbornoj skupštini ŽO HDZ-a Osječko-baranjske županije. 2020. godine izabran je za potpredsjednika Hrvatske demokratske zajednice.Prvi put je za saborskog zastupnika izabran ute je bio potpredsjedniki član. Kao saborski zastupnik pokrenuo je niz inicijativa poput izmjene statističkih regija, izmjene Zakona o vodama u segmentu eksploatacije šljunka i pijeska, izmjena zakonskih regulativa u području raspodjele državnom masom te niz drugih inicijativa korisnih za širu zajednicu. U 9. sazivu Hrvatskog sabora ponovno je izabran za zastupnika te je obnašao dužnost predsjednika Odbora za ratne veterane i člana Odbora za obranu.Nakon što je 2017. godine izabran za župana Osječko-baranjske županije, podnosi zahtjev za stavljanje saborskog mandata u mirovanje. Na lokalnim izborima 2021. godine Ivan Anušić u prvom je krugu izabran u drugi mandatU dosadašnjem mandatu župana Ivana Anušića u Osječko-baranjskoj županiji pokrenut je i realiziran niz kapitalnih infrastrukturnih projekata, a značajan politički naglasak stavlja na jačanje suradnje i pomoć Hrvatima izvan Republike Hrvatske, osobito Hrvatima u Vojvodini, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.