modernizacije tramvajske infrastrukture

35 milijuna eura

9,5 kilometara tramvajske mreže

23 stajališta, 10 kilometara kontaktne mreže i 7,5 kilometara podzemne mreže

Ivan Radić

završenih radova

Rađen je gornji i donji ustroj tramvajske pruge. Radovi su trajali pet mjeseci, a za to vrijeme, dok je cesta bila u potpunosti ili djelomično zatvorena, iskoristili smo situaciju kako bismo u potpunosti obnovili podvožnjak. Asfaltirali smo i sve četiri trake u dužini od 1045 metara, očistili i obojali potporne zidove, nosive stupove, ogradu s pješačko biciklističkom stazom te obnovili javnu rasvjetu. Rekonstruirali smo sva stubišta, a također smo riješili i problem odvodnje, koju smo rekonstruirali. Uistinu možemo biti ponosni kako danas podvožnjak izgleda

350 milijuna eura

Ono na što smo svakako ponosni, što smo nedavno bili i komunicirali, je da je Grad Osijek, prema podatcima Ministarstva financija za 2022. godinu, najuspješniji grad po povlačenju sredstava iz fondova EU. Modernizacija tramvajske infrastrukture preduvjet je za dolazak 10 novih niskopodnih tramvaja, vrijednosti 25 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koji se izrađuju u tvrtki Končar, a prvi bi trebao doći u ožujku u 2025. godine. Novi tramvaji će svakako dati bolju sigurnost, udobnost, kvalitetu i veći kapacitet. Ovo ne radimo samo za danas, nego radimo i za generacije koji dolaze iza nas

Goran Pajnić

Prije tjedan dana otvorili smo veliku dionicu D05, od Radićeve do Kuhačeve, u dužini od 760 metara. To nam je jedna vrlo bitna dionica koju želimo riješiti do početka ožujka iduće godine. Infrastruktura je preduvjet za ono što nam slijedi početkom 2025. godine, a to je prvi niskopodni tramvaj koji treba doći. Do kraja 10. mjeseca iduće godine obnovili bismo kompletnu tramvajsku infrastrukturu, pustili tramvajski promet i vozili bismo prva četiri mjeseca s našim, starim tramvajima, a kako dolaze novi tako bismo stare rashodovali

Tekst i foto: Grad Osijek

Projektvrijedanide svojim tijekom, a obuhvaća obnovu, rekao je u srijedu gradonačelnik Osijekaprilikom obilaskana tramvajskoj infrastrukturi u Vinkovačkoj ulici.– istaknuo je gradonačelnik.Podsjetio je kako se u gradu Osijeku u ovome trenutku provode projekti u vrijednosti, a riječ je o čak 84 projekta.– dodao je gradonačelnik Radić te zahvalio građanima na strpljenju zbog prometnih gužvi u onim dijelovima grada gdje se provode projekti.Direktor tvrtke Gradski prijevoz putnika (GPP)izvijestio je kako projekt modernizacije tramvajske infrastrukture ulazi u zadnju godinu realizacije te da obuhvaća obnovu tramvajske infrastrukture, dok je obnova podvožnjaka realizirana na gradonačelnikovu inicijativu.– rekao je Pajnić.